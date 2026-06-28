Tomás Olmedo: Destraban proceso y sancionarán a abogados chicaneros

El Tribunal de Apelaciones en lo Penal declaró inadmisible el recurso de reposición y apelación en subsidio planteado por los abogados Fernando Andrés Beconi y Laura Elisa Otazo, en representación del intendente Tomás Olmedo (ANR-FR), quien está en plena campaña proselitista en busca de su reelección.

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En tanto que el Tribunal también citó a ambos letrados a una audiencia disciplinaria debido a que dilatan de manera innecesaria la realización de la audiencia preliminar.

El Tribunal de Apelación integrado por Claudia Criscioni, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi convocó a los abogados Beconi y Otazo a una audiencia conforme a lo establecido en el artículo 114 del Código Procesal Penal, para el 20 de julio, a las 9:00.

Según lo que indica el Código Procesal Penal en cuando se compruebe la mala fe o se litigue con temeridad los jueces podrán sancionar hasta con cien día de multa para los casos reiterativos y más graves.

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Coacusados ya irán a juicio

El pasado 24 de junio se hizo la audiencia preliminar en la causa abierta contra Tomás Olmedo y otros acusados de haber desviado fondos que presuntamente generaron un daño patrimonial de G. 738 millones a las arcas de la Municipalidad de Ñemby.

Sin embargo, el intendente colorado logró suspender la diligencia en su caso debido al recurso de apelación pendiente de ser resuelto, no obstante el juez Rodrigo Estigarribia ya elevó la causa a juicio oral y público para los demás procesados.

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El juez Estigarribia ya determinó que el director de obras municipales, Enrique Hugo Delvalle García; los fiscalizadores de obras, Daniel David Sánchez Arza y Flavio Javier Duarte, y el contratista y propietario de Mbarete Import Export, Arnaldo Gauna Martínez subirán al banquillo de los acusados.

Por otro lado, falta aún conocerse la situación procesal del director de Administración municipal, Marcos Isaías Meza Ortiz, debido a recursos de apelación pendientes.