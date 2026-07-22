Gustavo Leite retorna al senado, defiende la “receta” de Trump y promete “lluvia de inversiones”

En su primera intervención ante el Senado, Leite salió al paso de las críticas a su gestión como embajador. Su colega opositor Rafael Filizzola (PDP), días atrás había dicho que su misión diplomática solo generó gastos por G. 2.100 millones que únicamente sirvieron para velar por los intereses de Horacio Cartes ante el gobierno de Donald Trump.

Filizzola también había dicho que Leite firmó convenios desfavorables para el Paraguay tales como el Acuerdo SOFA y la designación de Paraguay como país “tercero seguro” para migrantes que no quiere recibir EE.UU.

Durante su intervención, Leite primero se solidarizó con las víctimas del atentado en Canindeyú y pidió impulsar el proyecto de Seguro de Vida para Policías. “Si le vamos a pedir a compatriotas que arriesguen su vida por nosotros, sus familias por lo menos tienen que estar protegidas en caso de que ocurra lo que ocurrió ayer”, dijo.

En cuanto a su trabajo como embajador sostuvo como su gran logro que se reunió con un total de 15 parlamentarios de EE.UU. “Eso no había ocurrido nunca”, subrayó.

“Me tomaré la libertad cuando empiecen a venir las inversiones. O cuando empiecen a ocurrir las exportaciones. O cuando empiecen a ocurrir los acuerdos culturales con universidades de élite en Estados Unidos. Me tomaré la libertad de decirlo. Eso lo inició Leite como embajador”, afirmó.

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Plantea reforma y recortes que su “patrón” no permitirá

Después, Leite expuso ante el pleno su programa de reforma estatal que según dijo lo “pensó” en Estados Unidos en la administración Trump.

Primero, reclamó a la oposición no hacer críticas al Gobierno sin antes hacer propuestas de reformas o proyectos de ley.

Sostuvo que rechazaba subir impuestos o controlar precios para generar empleo y que para ello había que reforzar la salud y la educación.

Entre sus numerosas propuestas, planteó cortar US$ 400 millones en gastos superfluos y destinarlos a Salud; saldar la deuda flotante de US$ 2000 millones; y dejar de sacar decretos presidenciales y “poner reglas” claras para ofrecer energía a los grandes inversores extranjeros. “Eso nos da una mala imagen como país”, dijo en clara alusión al presidente Santiago Peña y su truncado plan de Industrias Convergentes.

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Sin embargo, senadores opositores cuestionaron duramente su discurso y le advirtieron que su plan era brillante, pero que los cartistas solo usan su mayoría para seguir órdenes de Horacio Cartes.