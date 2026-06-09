Peña deja sin efecto decretos de energía, promulgados en enero y modificados en abril

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, informó esta tarde en conferencia de prensa en Mburuvicha Róga que “el Presidente hoy deja sin efecto estos decretos (N° 5306 y 5307)“. Haciendo referencia a los documentos del Ejecutivo, que fueron promulgados en enero de este año y fueron modificados en abril.

Es así que el decreto N° 5306 fue variado por el N° 5860, equiparando la tarifa para la inteligencia artificial (IA) con la tarifa para la criptominería. En tanto que el decreto N° 5307, fue modificado a través del decreto N° 5861, limitando la potencia a ser contratada para Energía a X a 250 megavatios.

Explicó que esta decisión se da ”por una cuestión que es velar por la armonía de lo que es el ambiente de hacer negocio en Paraguay, de velar por lo que es un ambiente de recepción de inversionistas sano, y evitar cualquier oportunidad y riesgo de que pueda conllevar una decisión estratégica del gobierno”.

Indicó que este paso “habla también de la apertura que tiene el presidente de la República de escuchar, de sentarnos de vuelta como equipo, de reformular y de poder generar de vuelta una acción”.

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