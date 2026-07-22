Rubén Ramírez: ¿Se va a EE.UU. o sigue en la Cancillería?

Había trascendido en esferas políticas que el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, analizaba la posibilidad de dejar el cargo de titular del Ministerio de Relaciones Exteriores y volverse embajador ante los EE.UU., sobre todo luego del anuncio que el senador Gustavo Leite (ANR, HC) culminaba su período como embajador tras 11 meses, y el gobierno de Santiago Peña necesitaba llenar la vacancia.

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También trascendió que, en caso de dejar el cargo de canciller por la embajada, el Poder Ejecutivo planeaba reemplazar a Ramírez con Roberto Ilo Moreno.

Moreno es el actual ministro asesor jurídico de la Presidencia de la República, y uno de los funcionarios que normalmente integra la delegación que acompaña al presidente en los frecuentes viajes al exterior.

El nombre de Ilo Moreno ya había sonado para dicho cargo cuando se barajó la posibilidad que Ramírez resulte electo secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), periodo 2025-2030, postulación que finalmente fue retirada por la falta de apoyo.

La decisión de Ramírez

Finalmente, tras esta expectativa, altas fuentes confirmaron que el Canciller Nacional, Rubén Ramírez Lezcano, no saldría de Paraguay y no dejará el cargo.

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En abril de 2026, el canciller Rubén Ramírez Lezcano convocó al entonces embajador paraguayo en EE.UU., Gustavo Leite, para “expresarle su disgusto por sus últimas declaraciones” y recordarle que como diplomático ”está obligado a mantener una conducta acorde a sus funciones”, según el informe oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Leite había manifestado en una entrevista periodística que durante el gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) no había ni olor a coima, con lo cual insinuó que en esta administración de Santiago Peña sí. Además, criticó al exministro de Economía Carlos Fernández Valdovinos porque habló de “economía de guerra”.