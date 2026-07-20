Embajador costó G. 2.100 millones, duró 11 meses y no produjo resultados, afirma Filizzola

“Más de G. 2.100 millones para apenas 11 meses de una misión diplomática que no produjo resultados concretos para el Paraguay. ¡Caras vacaciones a costa del estado y al servicio de los intereses del cartismo!" expresó a ABC Color el senador y exministro del Interior Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP).

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“El gobierno debe explicar qué beneficios obtuvo nuestro país con la designación de Gustavo Leite como embajador ante EE.UU”, sentenció el parlamentario en alusión a su colega que tras dejar el cargo de embajador volverá a la Cámara Alta.

Filizzola sostuvo que los principales acuerdos impulsados durante la gestión de Leite como embajador fueron el SOFA, la designación de Paraguay como país “tercero seguro” para migrantes que no quiere recibir EE.UU., y el alineamiento con posiciones estratégicas de Washington, que fortalecen los intereses geopolíticos de Estados Unidos.

“Pero hasta hoy no han demostrado qué ventajas concretas trajeron para los paraguayos en inversión, comercio, empleo o cooperación”, sentenció.

“La política exterior debe servir al interés nacional, no a la propaganda ni a los alineamientos ideológicos. Los resultados deben justificar el costo”, aseveró Filizzola.

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El costo de la “misión” de Leite

El opositor respaldó sus cálculos en la Ley de Presupuesto 2026 y la Ley 6935 de Servicio Diplomático y Consular. Dijo que el pasaje de Leite y su familia costó US$ 6.000; las remuneraciones por 11 meses suman US$ 181.94; los alquileres por 11 meses US$ 72.723 y el pago por inicio y fin de misión de Leite fue de US$. 55.194.

Agrega que el pago por inicio de la misión de reemplazante es de US$ 27.597 y el pasaje de reemplazante y su familia costaron US$ 3.200 lo que da un total de US$ 346.649 o Gs. 2.100 millones.

Indicó que se calculan cuatro pasajes por cada ida (US$ 700 c/u) y vuelta de Leite (US$ 800 c/u); y 4 para la ida de su reemplazante cada pasaje (US$ 800 c/u).

Agrega que las remuneraciones de Leite incluyen sueldo, gastos de representación y diferencia por costo de vida, según detalle. Aclara que el de junio corresponde a un promedio de los últimos 3 meses.

También señala que el salario mensual del embajador es de US$ 9.199.

Remarca además que el pago por inicio y fin de misión cuando incluye a los familiares del embajador equivale a 3 salarios mensuales por cada evento.

Finalmente, sostuvo que en el cómputo se incluyen la ida y la vuelta de Leite y también el envío del nuevo embajador, ambos con sus familias.