Denuncian presunto proselitismo con entrega de tarjetas para adultos mayores en Humaitá

Habitantes de la histórica ciudad de Humaitá denunciaron un presunto uso político de la entrega de tarjetas destinadas al cobro de la pensión para adultos mayores, señalando al candidato oficialista colorado a la intendencia, Héctor Cáceres, de aprovechar el acto para promocionar su candidatura.

De acuerdo con los denunciantes, habitualmente estas tarjetas son distribuidas por el Correo Paraguayo o a través de la Secretaría de Adultos Mayores de la Municipalidad de Humaitá.

Sin embargo, sostienen que en esta ocasión el candidato, acompañado por un candidato concejal municipal, participó activamente en la entrega de los plásticos.

Los pobladores aseguran que, durante la distribución, se solicitó a los beneficiarios firmar la recepción de las tarjetas y posteriormente se publicaron fotografías en redes sociales, donde se atribuía la entrega al “trabajo de gestión” realizado por los dirigentes oficialistas y al respaldo del Gobierno Nacional.

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La publicación generó críticas entre vecinos, quienes consideran que un beneficio social financiado con recursos públicos no debe ser utilizado para promocionar candidaturas ni asociarse a una figura política en plena etapa preelectoral.

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Ante las acusaciones, Héctor Cáceres negó haber realizado proselitismo. El candidato afirmó que existe una campaña de mala fe en su contra y explicó que su presencia en el lugar fue circunstancial.

“Es falso que haya organizado la entrega de tarjetas. Casualidad estuve allí cuando funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social realizaban el procedimiento y simplemente acompañé la actividad”, manifestó.

El hecho generó un intenso debate en la comunidad, donde varios ciudadanos sostienen que los programas sociales deben mantenerse al margen de cualquier actividad política para garantizar la transparencia y evitar que los beneficiarios interpreten que el acceso a estos derechos depende de dirigentes o candidatos.