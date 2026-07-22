Abrazo entre Peña y Abdo: “Les unen intereses demasiado poderosos”, dice senadora

La senadora opositora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) señaló que el encuentro entre Santiago Peña y Mario Abdo Benítez, quienes fueron protagonistas de un efusivo saludo durante un evento organizado por la Embajada de Estados Unidos, no es una sorpresa para la ciudadanía ni para la clase política.

“A ellos les unen intereses económicos demasiado poderosos. Es prácticamente imposible divorciarse porque cuando comen dinero, comen todos juntos", aseveró la parlamentaria. Explicó que tanto el gobierno saliente como el actual utilizan el mismo “modus operandi” para protegerse mutuamente.

Para la senadora, la disidencia interna se encuentra resentida y debilitada tras los resultados de las elecciones internas municipales donde el cartismo logró imponerse. Sostuvo que ante esta situación, los sectores no oficiales han optado por someterse y sumarse a la narrativa de unidad partidaria.

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Críticas a la falta de consenso en la oposición

Respecto a las acciones de la oposición ante la consolidación del Partido Colorado, la legisladora lamentó la falta de articulación y la incapacidad de los referentes de la oposición para conformar una mesa de diálogo unificada.

“Tenemos una oposición que ni siquiera es capaz todavía de sentarse a hablar en una mesa, porque todavía tenemos que superar los egos personales de los actores políticos”, criticó.

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Paredes enfatizó que existen ciudadanos y afiliados colorados disconformes con la conducción de su propio partido a los que la oposición debería ofrecer una alternativa real. Sin embargo, advirtió que la constante dilatación para lograr un consenso podría dejar a los sectores opositores sin margen de maniobra de cara a los próximos compromisos electorales.

Elección de autoridades en la Contraloría: “Es un circo”

Finalmente, al ser consultada sobre el proceso de evaluación de postulantes a los cargos de contralor y subcontralor general de la República que lleva adelante la Cámara de Senadores, Paredes descalificó las audiencias públicas y adelantó que no participará de las mismas.

“Yo la verdad que no le llamaría ni examen a lo que se está haciendo, es un circo del cual yo no pienso participar”, expresó.

Según la parlamentaria, los acuerdos políticos previos ya habrían determinado la confirmación de las actuales autoridades al frente del organismo de control. Cuestionó que la institución quede nuevamente bajo la órbita afín al oficialismo, señalando que la Constitución Nacional establece un sistema de recíproco control entre las instituciones que se rompe cuando el contralor responde al mismo sector del gobierno evaluado, lo cual genera impunidad.

“El controlador va a ser el mismo equipo del controlado. Es un chiste; jamás la Contraloría puede estar en manos del propio oficialismo”, remarcó.

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