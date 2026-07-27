HNI: Miseria extrema tras dos años de la “prometedora” visita presidencial

Una extrema miseria viven a diario los pacientes y familiares que acuden al Hospital Nacional de Itauguá (HNI). Las promesas hechas hace dos años por el presidente de la República, Santiago Peña, y su esposa, la primera dama, Leticia Ocampos, distan del cumplimiento.

El presidente Santiago Peña visitó el Hospital Nacional junto con la primera dama, Leticia Ocampos, en febrero de 2024.

Lea más: Video: Peña había prometido medidas inmediatas en el Hospital de Itauguá; semanas después, nada cambió

Tras dos años de la visita al centro asistencial, miles de pacientes continúan costeando de su bolsillo tratamientos e insumos básicos.

Desde jeringas, guantes y antibióticos hasta los materiales necesarios para una resonancia magnética deben ser adquiridos por los pacientes debido al constante desabastecimiento.

Lea más: Ratas, alimañas, heces y deterioro en los pasillos del Hospital Nacional de Itauguá

Cinthia Arroyo, familiar de un paciente, cuestionó el deplorable estado del principal centro de referencia del país. Señaló que es una vergüenza que el hospital esté invadido por mosquitos y cucarachas, y que incluso los familiares deban comprar insecticidas para combatir la proliferación de insectos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hospital de Itauguá: a dos años del video lacrimógeno de Santi, solo cambiaron los gatos por perros

“Supuestamente el presidente Santiago Peña y su señora vinieron a llorar, pero por lo visto les faltaron lágrimas y son hipócritas. Se está cayendo el edificio, está lleno de moscas y cucarachas. Hay falta de insumos y eso es indignante”, expresó.

En un nuevo recorrido se constataron los graves problemas de infraestructura. Los pilares están al descubierto, las paredes tienen agujeros, los baños están en mal estado, los ascensores no funcionan y los pacientes están apiñados en la sala de Urgencias.

Además, la falta de iluminación se debe a que los focos de luz están descompuestos, mientras que otros están sujetos con alambres.

Otro escenario, lejos de un hospital de primer mundo, es la presencia de perros y gatos en los pasillos, así como maquinarias obsoletas.

La queja constante de los pacientes es que deben recurrir a las fundaciones para conseguir medicamentos que no encuentran en la farmacia del centro asistencial.

Víctor Ortiz relató que tuvo que solicitar ayuda a una fundación para conseguir el medicamento vancomicina que necesita su madre, debido a que el fármaco no estaba disponible en el hospital.

“No tenemos más dinero. Al principio comprábamos, pero ahora voy a pedir a una fundación. Mi mamá está internada y necesitamos ese medicamento para ella. Mucho ya gastamos”, lamentó.

Presumen millonaria inversión

En un informe institucional, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) presumió millonarias inversiones en infraestructura y compra de medicamentos e insumos. En el 2023, el gasto en compra de medicamentos fue de G. 216.766 millones.

Asimismo, informaron que entre enero y julio de 2025 se destinaron G. 185.142 millones; mientras que en abril de 2026 se entregaron medicamentos e insumos por G. 25.050 millones y en mayo por G. 17.832 millones.

No obstante, la realidad del nosocomio no contrasta con esas cifras, ya que de manera permanente los pacientes continúan comprando medicamentos o dependen de la ayuda de fundaciones para acceder a sus tratamientos.

En materia de infraestructura, el informe oficial señala una inversión de G. 9.530 millones para las áreas de Urgencias, Nefrología, Unidad de Terapia Intensiva de Adultos, Cirugías y Quirófanos. Pese a los exorbitantes gastos, no se observan mejoras significativas.