Nieta de excombatiente destroza la pasividad del gobierno tras dichos de Lula

El viernes pasado, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, buscó un argumento para justificar el crecimiento del gasto militar de su país y lo encontró en la Guerra de la Triple Alianza.

“A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil“, dijo, y agregó que en ese mismo episodio Paraguay también había invadido Uruguay y Argentina.

Ante la total ausencia de un pronunciamiento formal, un reclamo diplomático o una línea de acción por parte de la Cancillería paraguaya, las voces con raíz histórica salieron al cruce.

Entre ellas destacó la postura de Cecilia Pérez Rivas, nieta de un excombatiente de la Guerra del Chaco y sobrina de un partícipe de la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989, quien interpeló duramente la retórica vacía del oficialismo.

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En su misiva, Pérez Rivas criticó que los discursos oficiales utilicen conceptos grandilocuentes y eslóganes patrióticos, como el del “Gigante dormido” impreso en actos y hasta en el avión presidencial, mientras que, a la hora de defender la soberanía frente a agravios históricos internacionales, impera el silencio oficial.

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“Nuestros héroes caídos no murieron para adornar un discurso de asunción ni un ploteado de avión. Murieron defendiendo una soberanía que hoy, cuando de verdad hace falta defenderla, no encuentra quién la represente con la misma firmeza del relato”, sentenció en su escrito.

La controversia pone nuevamente sobre la mesa la exigencia de una diplomacia firme que esté a la altura de la memoria histórica nacional.

Mientras las altas esferas del gobierno optan por la prudencia o la omisión ante figuras regionales de peso, la ciudadanía y los herederos de la tradición patriótica recuerdan que la soberanía no se sostiene en discursos decorativos, sino en la dignidad de plantar cara cuando la historia y el honor del país son cuestionados.