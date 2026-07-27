Reacción de Lula fue “provocada” desde Paraguay y la ANR pro-Trump, afirma Balbuena

En diálogo con ABC Digital, Belarmino Balbuena sostuvo que las expresiones Luiz Inácio "Lula" da Silva prácticamente fueron “provocadas” desde Paraguay a partir de la entrada del proyecto SOFA y que nuestro país está “pegado” a los planes de Estados Unidos e Israel. “Es una realidad que a Lula seguro que le incomoda”, dijo en una solapada justificación al presidente de izquierda.

“Lula está molesto porque a medida que Donald Trump plantea un gobierno hacia la ultraderecha, seguro que en Paraguay va a tomar como referente el Partido Colorado para ese proyecto”, señaló.

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Balbuena sostuvo que en este contexto “se evidencia el papel de Horacio Cartes”, quien ya está “perdonado” por Estados Unidos, cuando todos esperaban que el expresidente paraguayo enfrente un proceso judicial en dicho país que lo había designado como “significativamente corrupto”.

“Entonces, esta es una provocación desde Paraguay a partir de la entrada del proyecto SOFA”, remarcó.

Peña no hará pronunciamiento, dice

También vaticinó que el gobierno de Peña no emitirá ningún comunicado o pronunciamiento sobre las expresiones de Lula porque el mandatario de Brasil volvería a ganar las elecciones de su país y esto podría tener un efecto negativo contra el Partido Colorado. “Si gana Lula en octubre,el partido colorado se cae casi solo”, aseveró.

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“Lo que nosotros vimos es esto: es una provocación que hizo el Paraguay a Lula para que haga ese tipo de declaración, que no es correcto, eso es categórico”, agregó.

Insistió en que Paraguay tiene intereses en vender energía al Brasil y en ese sentido Lula “es el patrón”.

Balbuena se sumó así a los cuestionamientos contra el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, quien afirmó públicamente que “Paraguay invadió Brasil” durante la Guerra de la Triple Alianza. Esta interpretación generó críticas en Paraguay por considerar que desconoce el contexto histórico del conflicto que dejó profundamente afectada a la población nacional.

Balbuena es presidente del Partido del Movimiento Patriótico Popular (PMPP) y del Movimiento Campesino Paraguayo (MCP).