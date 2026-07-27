Senado abre desde hoy concurso para elegir candidatos a Defensor del Pueblo

La Cámara de Senadores dio inicio este lunes al proceso de selección para conformar las ternas de candidatos a los cargos de Defensor del Pueblo y Defensor del Pueblo Adjunto, mediante un concurso público que permanecerá abierto hasta el próximo 10 de agosto.

La convocatoria fue oficializada por el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, a través de la Resolución N.º 2698, en cumplimiento del artículo 277 de la Constitución Nacional y de los artículos 4 y 11 de la Ley N.º 631/1995, Orgánica de la Defensoría del Pueblo, normativa que otorga a la Cámara Alta la atribución de proponer las ternas que posteriormente serán remitidas a la Cámara de Diputados.

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El documento establece que el proceso deberá desarrollarse bajo los principios de transparencia, publicidad, igualdad de oportunidades e idoneidad, con el objetivo de garantizar una amplia participación de postulantes y fortalecer la legitimidad de la selección.

¿Quiénes pueden postularse?

De acuerdo con la convocatoria, quienes aspiren al cargo de Defensor del Pueblo deberán cumplir los mismos requisitos exigidos para ser diputado nacional, tal como establece el artículo 278 de la Constitución. La misma condición rige para el cargo de Defensor del Pueblo Adjunto, conforme a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

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Los interesados deberán presentar:

Fotocopia autenticada de la cédula de identidad.

Certificado original de antecedentes judiciales.

Certificado original de antecedentes policiales.

Currículum vitae actualizado con la documentación respaldatoria correspondiente.

Inscripción será completamente virtual

Las postulaciones deberán realizarse exclusivamente a través del portal oficial del Senado www.senado.gov.py, donde los aspirantes deberán completar el formulario electrónico y adjuntar toda la documentación requerida en formato PDF.

Posteriormente, cuando sean convocados por la Comisión de Asuntos Constitucionales, los postulantes deberán presentar físicamente los documentos originales cargados durante la inscripción digital.

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Además, la resolución dispone que la convocatoria sea publicada durante cinco días consecutivos en dos diarios de circulación nacional, además del sitio web y los canales oficiales de la Cámara de Senadores, para asegurar la mayor difusión posible del proceso.

Antecedentes del cargo

La renovación de las autoridades de la Defensoría del Pueblo se produce luego de un periodo marcado por cambios institucionales. En septiembre de 2022, la Cámara de Diputados aceptó por unanimidad la renuncia del entonces defensor del Pueblo, Miguel Godoy, quien enfrentaba un inminente juicio político tras graves denuncias en su contra.

Tras su salida, el abogado Rafael Ávila asumió la titularidad de la institución, mientras que en julio de 2023 la Cámara de Diputados designó a Natalia Beatriz Sosa Flores como Defensora del Pueblo Adjunta para completar el periodo 2021-2026.