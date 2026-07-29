Caso Lula: “El Estado no puede callarse”, dice Alliana, pero Cancillería sigue en silencio

El vicepresidente Pedro Alliana, en ejercicio de la Presidencia de la República, volvió a referirse a la polémica generada por los dichos del jefe de Estado del Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, sobre la Guerra contra la Triple Alianza (1865-1870).

“A nosotros nos gusta la paz, pero no podemos olvidar que, un buen día, Paraguay decidió invadir Brasil. Invadió Corumbá y, al mismo tiempo, invadió Uruguay y al mismo tiempo Argentina. Y esa guerra, que parecía que no iba a ser gran cosa, duró cinco años”, manifestó Lula, el viernes último, durante una visita a la sede de Avibras Aeroco en Jacareí, a unos 90 km de São Paulo, Brasil.

Alliana dijo que la memoria histórica de nuestro pueblo merece respeto y no puede ser distorsionada. Sostuvo que las declaraciones del presidente del Brasil sobre la Guerra de la Triple Alianza afectan la memoria de un pueblo que sufrió una de las páginas más dolorosas de su historia.

“No fueron muy oportunas las declaraciones del presidente del Brasil, muchos dirán que está en campaña, pero tocar eso es tocar lo más profundo de nuestros sentimientos a los que realmente queremos y amamos al Paraguay”, expresó Alliana, a radio 970 AM y difundidas en la cuenta oficial de la Vicepresidencia en la red social X.

Alliana agregó: “Se toca la memoria del Paraguay y el Estado no puede callarse”. Afirmó el compromiso del Gobierno con la defensa de nuestra historia, nuestra soberanía y la dignidad del pueblo paraguayo.

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Alliana entrega la presidencia en ejercicio esta noche tras el retorno del presidente Santiago Peña, tras una visita oficial a Ecuador. Primeramente, el jefe de Estados asistió a la toma de posesión de la presidenta del Perú, Keiko Fujimori.

“Fue un genocidio”

En otro momento, Pedro Alliana dijo que la Guerra contra la Triple Alianza (Brasil, Argentina y Uruguay) “fue un genocidio”. “Creo que estos tres países, te puedo asegurar los que conocen realmente y los que estudian, los que saben, de esto deberían tener vergüenza lo que hicieron a Paraguay. Y hablando con la verdad, donde historiadores de todo el mundo, inclusive grandes historiadores brasileños, te hablan realmente que fue no una guerra, fue un genocidio. Fue un genocidio. Fue una masacre. Uno solo no podía contra Paraguay”, manifestó el segundo del Ejecutivo.

“Santi Peña siempre levantó la voz”

Finalmente, el vicepresidente Alliana se refirió al silencio de Santiago Peña en el caso Lula. Dijo que “en todos los lugares, como el Mercosur y en el ámbito internacional. Siempre levantó la voz para defender al Paraguay y para que el mundo sepa lo que ocurrió realmente en la Guerra de la Triple Alianza”. “Si alguien que realmente defiende al país cuando sale, cuenta la verdad, cuenta la historia del país, es el presidente Santiago Peña”, remarcó.

Silencio de la Cancillería

Desde el viernes pasado, la Cancillería nacional, a cargo de Rubén Ramírez Lezcano, se mantiene en total silencio respecto a las declaraciones de Lula da Silva. El propio presidente del Congreso Nacional paraguayo, el senador cartista Basilio Núñez (ANR-HC), publicó en redes sociales un comunicado en el que sienta postura sobre polémicas declaraciones realizadas la semana pasada por el presidente brasileño relacionadas a la Guerra contra la Triple Alianza.

Lo concreto es que, hasta el momento, la Cancillería nacional no reaccionó y se desconoce si convocó al embajador brasileño en Asunción, José Antonio de Carvalho, para expresar el malestar del Gobierno paraguayo. Es lo que dispone la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

Una medida más drástica es que el Gobierno paraguayo llame a consultas al embajador paraguayo en Brasil, Juan Ángel Delgadillo.