Conductores de plataformas serán legales desde los 19 años y tractoristas desde los 18 años

El pleno de la Cámara Alta introdujo cambios y devolvió a Diputados proyecto que modifica los artículos 22 y 27 de la Ley Nº 5016/2014 ‘Nacional de Tránsito y Seguridad Vial’”, presentado por el diputado Rubén Roussillón (ANR).

El senador Derlis Maidana (ANR, HC), vocero de la comisión de Legislación, indicó que la ley vigente exige en licencia de conducir las edades de 25 años para profesional clase A superior; 24 años para la clase A; 20 años para la clase B superior y la clase B; y 24 años para la clase D, entre otras. También exige haber tenido la licencia de la categoría anterior por dos años antes de poder acceder a la siguiente.

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Indicó que el proyecto con media sanción de la Cámara de Diputados propone bajar esas edades y esos plazos. El texto plantea conservar las rebajas a 24, 23 y 19 años, según el caso y se reduce a un año la antigüedad requerida en la licencia previa.

El pleno modificó el texto para que los taxis y remises pasen a la clase A, que es la categoría más alta, y deja en la clase B (19 años mínimo) lo que respecta a las aplicaciones de transporte, aclarando que eso estará regulado por ley y por las ordenanzas municipales.

Finalmente se testa un artículo en el que las Municipalidades eran obligadas a hacer cursos de conducción, para respetar las atribuciones de la nueva Agencia Nacional de Tránsito.

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Tractoristas de 18 años

Por otro lado, a pedido del líder de la bancada Cartista y titular de la Comisión de Obras, Natalicio Chase (ANR, HC), el pleno aceptó bajar dos años la edad mínima legal para el manejo de tractores.

Chase indicó que el proyecto planteaba mantener la categoría C en 20 años pero solicitó reducir la edad a 18 años. La propuesta fue llevada a consideración del pleno y se votó por la aprobación.