Derlis Maidana: Cartes descarta senaduría activa y duda sobre su reelección en ANR

Entrevistado en el programa “La primera Mañana” de ABC Cardinal, el senador oficialista Derlis Maidana (ANR, HC) dijo que conversó con el expresidente Horacio Cartes durante el último partido del club Libertad y que este le aseguró que “absolutamente” no le interesa la posibilidad de entrar al Congreso como senador activo.

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“Creo que dijo ayer Dani Centurión que el presidente Abdo no está interesado en esto. Anoche, a mí, el presidente Cartes justamente tocamos el tema y dijo: ‘Absolutamente no me interesa la posibilidad de entrar como senador activo’”, señaló.

Maidana agregó que el polémico proyecto impulsado por el cartismo y que busca reglamentar la senaduría vitalicia en realidad, quiere “proteger” el derecho del senador activo ante las mayorías y los atropellos.

Opinó que Fernando Lugo, siendo presidente del Congreso, impidió indebidamente a Cartes (inhabilitado por la Constitución, pero habilitado por el Poder Judicial) jurar como senador activo y convocó a personas que no fueron electas ni proclamadas.

Maidana también intentó desmentir que el proyecto de ley busque ubicar a Cartes en la línea de sucesión presidencial. Insistió en que el documento establece que los senadores vitalicios no podrán integrar la Mesa Directiva del Senado y, por ende, la presidencia del Congreso.

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Dijo que incluyeron este punto con el espíritu de respetar la Constitución que establece que los senadores vitalicios no integrarán el quorum.

Rekutu en la ANR

En cuanto a la posibilidad de buscar la reelección como presidente del Partido Colorado, Maidana dijo que no tocaron el tema. No obstante, señaló que Cartes tomará esta decisión en su momento.

Hizo esta aclaración después de señalarle que el vicepresidente Pedro Alliana, precandidato a presidente de la República por Honor Colorado, había condicionado su candidatura a la permanencia de Cartes dentro del movimiento.

Maidana dijo que es deseo de todos en el cartismo que Cartes siga activando en la política, pero señaló que está el factor de salud. “Yo lo he visto bien anoche en la cancha” y “ojalá que se restablezca plenamente de su salud”, agregó.

Volviendo al tema de la senaduría vitalicia, dijo creer que tiene los votos necesarios para aprobar el proyecto y que están conversando con legisladores de otras fuerzas políticas aliadas.