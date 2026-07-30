Ediles luqueños aprueban ampliación presupuestaria a dos meses de elecciones municipales

El intendente Carlos Echeverría (ANR-HC), quien pone al servicio del intendentable colorado Hugo Farías la utilización de obras municipales para posicionar su figura, solicitó una adenda más al contrato del proyecto de unificación de veredas. En esta ocasión pidió la ampliación de G. 100 millones y aumentar el plazo de entrega.

El documento fue tratado en la sesión de la Junta Municipal de Luque donde el cartista Arnaldo Baeza, una vez más, maltrató verbalmente a su colega liberal Belén Maldonado, quien cuestionó el excesivo retraso en la finalización de las obras.

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Belén Maldonado, quien es candidata a intendente, lamentó que los ediles colorados estén aprobando adendas con ampliación de recursos económicos en pleno momento electoral y sin un estudio acabado del caso.

“Cállate na un poco, sos tremenda, una mal educada como siempre, decís macanadas. Todas las obras tienen su grado de inconveniencia, que hay que corregir pero no por eso vamos a paralizar”, le gritó Baeza a su colega Maldonado en medio de la sesión.

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Baeza, quien busca su reelección y también aparece en todos los actos municipales colgándose de los trabajos financiados con dinero de los contribuyentes luqueños, tiene un largo historial de violencia hacia la colega mujer, incluso, en una ocasión, le arrebató el micrófono, así como lo había hecho el presidente Santiago Peña.

Ahora cuestionan liberocartistas

En un impresionante “cambio de postura”, los ediles liberocartistas que anteriormente aprobaban sin cuestionar los pedidos del intendente Carlos Echeverría se abstuvieron de aprobar la adenda.

“Mucha gente está pasando mal por la falta de planificación. Se debe ser empático con la ciudadanía”, argumentó el liberocartista Rómulo Pérez, quien busca una vez más ser reelecto concejal.

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Similar argumento lo dieron Manuel “Manolo” Achucarro, intendentable del Partido Liberal, y Francisca Franco, quien busca su reelección. Los tres liberocartistas, durante toda la gestión de Echeverría, fueron leales; sin embargo, ahora, a dos meses de las elecciones municipales, aseguran que “están a favor de la ciudadanía”.

El proyecto de ampliación de veredas comenzó en el 2022 y actualmente se está en el tramo número siete, con una inversión de más de G.10.000 millones. Desde que comenzó, centenares de comerciantes cuestionan los trabajos debido a la forma chapucera de su ejecución y, sobre todo, por el excesivo retraso en la culminación.

Según los datos publicados por la Municipalidad de Luque, están en pleno proceso de culminación los tramos 4,5,6 y 7, y hasta la fecha se ejecutó 24,3 kilómetros de unificación de veredas.