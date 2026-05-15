Luque: Van por el rekutú y ahora prometen escuchar a la ciudadanía

Los concejales que buscan en el siguiente periodo ser intendentes de Luque son; el liberocartista Manuel “Manolo” Achucarro, Diego Romero (ANR-Añeteté) y la liberal Belén Maldonado, que ahora se candidata por el Partido Participación Ciudadana, cuya líder es la senadora Esperanza Martínez.

El liberal Manuel Achucarro durante sus más de diez años en la Junta Municipal de Luque formó parte del “pacto azulgrana” entre cartistas y liberales. Desde su banca aprobó cuestionadas licitaciones y hasta dudosas rendiciones de cuentas de Carlos Echeverría (ANR-HC) a cambio de ser presidente de la Junta Municipal por un año.

La excusa que siempre emitió desde el pleno en la Junta Municipal fue “a favor de la gobernabilidad”, pero se olvidó de su rol de opositor. Sin embargo, ahora se presenta como “la sangre nueva del liberalismo luqueño” en los mitines políticos.

“La alianza es a favor de la gobernabilidad municipal” Manuel Achucarro, candidato a intendente.

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En tanto que, el colorado Diego Romero y la liberal Belén Maldonado fueron los únicos concejales que ejercieron cierta oposición en la Junta Municipal, liderada por una mayoría cartista y sus aliados, leales al intendente Echeverría.

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Belén Maldonado incluso sufrió violencia sistemática, verbal y hasta empujones, sin que sus colegas liberales la defiendan. Ahora fue marginada de las filas del Movimiento Nuevo Liberalismo, incluso del propio Partido Liberal, por lo cual busca ser intendente por el Partido Participación Ciudadana.

En tanto que el concejal Romero está sorteando una serie de sugestivos hostigamientos judiciales, según denuncia.

“Sufro una prosecución política por mi postura disidente” Diego Romero, intendentable.

Prometen un “Luque diferente”

Con la promesa de un “Luque Diferente” se presentan nuevamente en el menú electoral los cartistas; Arnaldo Baeza, Enrique Quintana e Iván Velázquez. Los tres, están bajo la carpa del intendentable Diego Candia, actual diputado y apadrinado por el intendente Carlos Echeverría.

Los tres pusieron sucesivas trabas a la transparencia, incluso algunos se mostraron hostiles con ciudadanos y opositores que cuestionaron la gestión del cartista en frente de la Municipalidad de Luque. Sin embargo, ahora prometen “ser diferentes”, durante los recorridos que hacen en los barrios.

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Por su parte, el cartista Juan Ángel Marecos, quien busca su reelección de manos del precandidato cartista Hugo Farías, usa el eslogan “Somos Luque”. Busca alejarse de los otros tres ediles cartistas, sin embargo, con su voto apañó durante todo el periodo municipal la cuestionada gestión de Echeverría.

Prometen escuchar al ciudadano

En tanto que, los liberocartistas que están cobijados bajo la candidatura a intendente del actual concejal Manuel “Manolo” Achucarro son; Francisca Franco y José Meza.

Francisca Franco busca su cuarto periodo en la Junta Municipal. La liberal en sus quince años como concejal tuvo una paupérrima gestión manchada por apañar pactos “azulgranas” que muy poco beneficio trajo a los contribuyentes.

“Luque no necesita de estrellas fugaces” Francisca Franco, concejal liberocartista.

Incluso desde su banca “supuestamente opositora” desacreditó las denuncias sobre corrupción que hizo su colega Belén Maldonado y solapó la cuestionada gestión de Echeverría.

Mientras que, el liberocartista José Meza busca su segundo periodo municipal, también con una paupérrima gestión y escasa participación durante los debates. En cinco años se limitó a dar quórum y levantar la mano para votar.

Como no consiguió acomodarse en la lista de Achucarro, el liberocartista Rómulo Pérez, actual concejal aterrizó en la lista de concejales del intendentable César Meza Bría, quien ya fue dos veces intendente de Luque.

Pérez completa cuatro periodos intermitentes en la Junta Municipal y busca su quinto.

Por último, el hurrero del extinto senador Óscar González Daher condenado por corrupción pública, Ramón Servín y Eliseo Fernández, ambos cartistas no buscarán su reelección en el cargo.

Servín incluso no pasó por las urnas para ocupar su banca en este período, pues reemplazó al condenado cartista Rubén González Chaves, hijo de OGD, quien tuvo que dejar de ser concejal debido a su sentencia judicial.

Servín y Fernández militan ahora en carpas del intendentable Hugo Farías, pero sin cargo aparente.

Este es el menú electoral en Luque, una ciudad que crece de manera desordenada y con múltiples denuncias sobre la falta de transparencia municipal. Tanto, que el intendente Carlos Echeverría chicanea judicialmente para no rendir cuentas a la ciudadanía.