Política
07 de junio de 2026 a la - 22:48

Paraguarí: HC arrasa y electorado deja señales de voto castigo

La ciudadanía de Carapeguá expresó su voto en las internas con el objetivo de frenar la hegemonía política del clan Cañete en el poder local.
Ciudadanos de Carapeguá participan en las internas para elegir candidatos en medio de un concurrido centro de votación.Emilce Ramírez

PARAGUARÍ. En el departamento de Paraguarí se registró un contundente triunfo del cartismo en las internas municipales de la ANR. De las 18 candidaturas a intendencias en disputa, Honor Colorado se quedó con 16. Mientras, el movimiento Fuerza Republicana logró imponerse en los distritos de Mbuyapey y General Bernardino Caballero e Ybycuí.

Por Emilce Ramírez

Más allá de la aplastante victoria cartista, la jornada electoral también dejó un mensaje claro de las bases coloradas: el voto castigo se hizo sentir en distritos donde las administraciones municipales fueron objeto de cuestionamientos y donde el oficialismo llegó dividido a la contienda.

El candidato de la Lista 2N-HC, Moisés Espínola, se impuso en las elecciones internas frente a Luz Cañete, de la Lista 2A-HC, en una ajustada pulseada electoral.
Moisés Espínola se consagra como candidato de la Lista 2N-HC tras vencer a Luz Cañete en las elecciones internas.

El caso más emblemático se registró en Carapeguá, uno de los distritos con mayor peso electoral del departamento, con más de 16.000 electores colorados habilitados. Allí, el exviceministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Espínola Collar, de la lista 2N, obtuvo una contundente victoria, imponiéndose sobre las estructuras oficialistas locales, dejando en segundo lugar a su oponente, lista 2A, Luz Cañete, hija del actual intendente Luciano Cañete.

Asimismo, la derrota representó un duro revés para el actual intendente Marcelo Simbrón, identificado con el sector cartista (2N-HC), quien quedó en tercer lugar y con ello está fuera de la carrera para la reelección. Su administración que sigue marcada por constantes cuestionamientos a su gestión poco transparente.

Pese a la estructura que manejaba Simbrón, la ciudadanía optó por el doctor Osmar Galeano de la lista 2A, ciudadano con una administración que estuvo marcada por constantes cuestionamientos y críticas de diversos sectores.

En Paraguarí, Osmar Galeano (2A-HC) ganó las internas partidarias de la ANR.
Osmar Galeano celebra su victoria en las internas partidarias de la ANR en Paraguarí.

En Ybycuí, la actual intendenta María Cristina Servín (2N-HC) quedó sin posibilidades de buscar su reelección en las elecciones generales tras ser derrotada en las internas por el exdiputado Tomás Fidelino Ever Rivas (FR),quien vuelve a posicionarse como protagonista en la disputa política del distrito.

l exdiputado Tomás Fidelino “Ever” Rivas (FR) sorprendió al vencer en Ybycuí a la intendenta María Cristina Servín (2N-HC).
El exdiputado Tomás Fidelino “Ever” Rivas (FR) sorprendió al vencer en Ybycuí a la intendenta María Cristina Servín (2N-HC).

El peso político de la Lista 2N

El equipo político encabezado por la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges, con su Lista 2N-HC, logró imponerse en cinco distritos estratégicos.

Los candidatos victoriosos de este sector fueron:

El intendente Ariel Monges Espínola ganó las internas y busca la reelección.
El intendente Ariel Monges Espínola ganó las internas y busca la reelección.
  • Moisés Espínola (Carapeguá)
  • Horacio Scappini (Escobar)
  • Vicente Caballero (Quiindy)
  • Mercedes Medina Yegros (Quyquyhó)
  • Ariel Monges Espínola (Sapucái).

La fuerza de Baruja, Lista 2A

Otro sector cartista que obtuvo importantes triunfos fue la Lista 2A, liderada por el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja.

Los candidatos electos de este equipo fueron:

El intendente de La Colmena, Mario Melgarejo (cartista), fue imputado por delitos ambientales y tiene un permiso especial.
El exintendente Mario Melgarejo (cartismo) ganó las internas en La Colmena y busca volver a la intendencia.
  • Osmar Galeano (Paraguarí)
  • Gilberto Mereles (Acahay)
  • Mario Melgarejo (La Colmena)
  • Félix Cuevas (Pirayú)
  • Gustavo Brítez (San Roque González).

Lea más: Quyquyhó: Medina Yegros es la virtual candidata a intendenta tras retiro de la Lista 2A

Candidaturas de consenso y reelecciones

En varios municipios, el cartismo apostó por candidaturas de consenso para evitar divisiones internas. Los candidatos consensuados que representarán al movimiento son:

El ingeniero César Riquelme (cartismo) se impuso como candidato de consenso en Yaguarón.
César Riquelme fue elegido como candidato de consenso durante un acto en Yaguarón.
  • Gustavo Penayo (Caapucú)
  • Pedro Penayo (María Antonia)
  • Gustavo Martínez (Tebicuarymí)
  • César Riquelme (Yaguarón)
  • Andrés Gastón (Ybytymí)

Los que buscarán su reelección

Los intendentes actuales que buscarán su reelección en las próximas elecciones generales del 4 de octubre próximo son;

El intendente de Mbuyapey, Luis Rojas (Fuerza Republicana), logró imponerse en las internas de la ANR y buscará la reelección en las elecciones municipales.
El intendente Luis Rojas celebra su victoria en las internas de la ANR en Mbuyapey.
  • Gustavo Penayo, de Caapucú.
  • Luis Rojas, de Mbuyapey y representante de Fuerza Republicana.
  • Ariel Monges Espínola, actual intendente de Sapucái.
El intendente de Caapucú, Gustavo Penayo Arce, fue candidato de consenso de HC.
El intendente de Caapucú, Gustavo Penayo Arce, fue candidato de consenso de HC.

Lea más: Tras incidentes, verifican urnas e inician la votación en Quyquyhó

Fuerza Republicana resiste en dos distritos

Aunque los resultados favorecieron ampliamente al cartismo, Fuerza Republicana consiguió sostener espacios en dos municipios. Los vencedores de este movimiento fueron:

Lucio Arnaldo Mereles Rolón (FR) dio la sorpresa al imponerse sobre la estructura del cartismo.
Lucio Arnaldo Mereles Rolón (FR) dio la sorpresa al imponerse sobre la estructura del cartismo.
  • Luis Rojas (Mbuyapey)
  • Lucio Arnaldo Mereles Rolón (General Bernardino Caballero).
  • Tomás Fidelino “Ever” Rivas (Ybycuí)

Estos resultados también dejan una advertencia para los liderazgos locales: cuando la gestión es cuestionada o las divisiones internas se profundizan, el electorado no duda en expresar su descontento en las urnas.