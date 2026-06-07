Paraguarí: HC arrasa y electorado deja señales de voto castigo

Más allá de la aplastante victoria cartista, la jornada electoral también dejó un mensaje claro de las bases coloradas: el voto castigo se hizo sentir en distritos donde las administraciones municipales fueron objeto de cuestionamientos y donde el oficialismo llegó dividido a la contienda.

El caso más emblemático se registró en Carapeguá, uno de los distritos con mayor peso electoral del departamento, con más de 16.000 electores colorados habilitados. Allí, el exviceministro de Agricultura y Ganadería, Moisés Espínola Collar, de la lista 2N, obtuvo una contundente victoria, imponiéndose sobre las estructuras oficialistas locales, dejando en segundo lugar a su oponente, lista 2A, Luz Cañete, hija del actual intendente Luciano Cañete.

Asimismo, la derrota representó un duro revés para el actual intendente Marcelo Simbrón, identificado con el sector cartista (2N-HC), quien quedó en tercer lugar y con ello está fuera de la carrera para la reelección. Su administración que sigue marcada por constantes cuestionamientos a su gestión poco transparente.

Pese a la estructura que manejaba Simbrón, la ciudadanía optó por el doctor Osmar Galeano de la lista 2A, ciudadano con una administración que estuvo marcada por constantes cuestionamientos y críticas de diversos sectores.

En Ybycuí, la actual intendenta María Cristina Servín (2N-HC) quedó sin posibilidades de buscar su reelección en las elecciones generales tras ser derrotada en las internas por el exdiputado Tomás Fidelino Ever Rivas (FR),quien vuelve a posicionarse como protagonista en la disputa política del distrito.

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El peso político de la Lista 2N

El equipo político encabezado por la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges, con su Lista 2N-HC, logró imponerse en cinco distritos estratégicos.

Los candidatos victoriosos de este sector fueron:

Moisés Espínola (Carapeguá)

Horacio Scappini (Escobar)

Vicente Caballero (Quiindy)

Mercedes Medina Yegros (Quyquyhó)

Ariel Monges Espínola (Sapucái).

La fuerza de Baruja, Lista 2A

Otro sector cartista que obtuvo importantes triunfos fue la Lista 2A, liderada por el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja.

Los candidatos electos de este equipo fueron:

Osmar Galeano (Paraguarí)

Gilberto Mereles (Acahay)

Mario Melgarejo (La Colmena)

Félix Cuevas (Pirayú)

Gustavo Brítez (San Roque González).

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Candidaturas de consenso y reelecciones

En varios municipios, el cartismo apostó por candidaturas de consenso para evitar divisiones internas. Los candidatos consensuados que representarán al movimiento son:

Gustavo Penayo (Caapucú)

Pedro Penayo (María Antonia)

Gustavo Martínez (Tebicuarymí)

César Riquelme (Yaguarón)

Andrés Gastón (Ybytymí)

Los que buscarán su reelección

Los intendentes actuales que buscarán su reelección en las próximas elecciones generales del 4 de octubre próximo son;

Gustavo Penayo, de Caapucú.

Luis Rojas, de Mbuyapey y representante de Fuerza Republicana.

Ariel Monges Espínola, actual intendente de Sapucái.

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Fuerza Republicana resiste en dos distritos

Aunque los resultados favorecieron ampliamente al cartismo, Fuerza Republicana consiguió sostener espacios en dos municipios. Los vencedores de este movimiento fueron:

Luis Rojas (Mbuyapey)

Lucio Arnaldo Mereles Rolón (General Bernardino Caballero).

Tomás Fidelino “Ever” Rivas (Ybycuí)

Estos resultados también dejan una advertencia para los liderazgos locales: cuando la gestión es cuestionada o las divisiones internas se profundizan, el electorado no duda en expresar su descontento en las urnas.