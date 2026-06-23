En Paraguarí hablan de unidad, pero la gobernadora Zárate y el ministro Baruja se evitan por ahora

“La unidad y la fortaleza del Partido Colorado se hicieron presentes en Caapucú, departamento de Paraguarí, en un encuentro con la dirigencia colorada, junto al presidente Santiago Peña, la primera dama Leticia Ocampos, el intendente Gustavo Penayo, José Alberto Alderete y los candidatos a intendentes de la Lista 1″.

Así se refiere el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, en un posteo en redes sociales, al aludir al mitin en Caapucú, que reunió a la dirigencia colorada con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre.

Asistieron, entre otros, el presidente de la República, Santiago Peña; el asesor político presidencial, José Alberto Alderete, y el cuestionado intendente de Caapucú, Gustavo Penayo (ANR-HC) quien busca la reelección.

Baruja agregó: “Con una visión clara y el compromiso de seguir construyendo juntos, avanzamos fortaleciendo este camino de trabajo por nuestro país. Rumbo al 4 de octubre, con hechos y no solo palabras”.

Llamó la atención la ausencia de la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate de Monges (ANR-HC). La jefa departamental confirmó que está de viaje en Estados Unidos de América, acompañada de su familia, para asistir a los dos últimos partidos de la Selección Nacional de Fútbol en la Copa del Mundo de la FIFA.

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Por su parte, Baruja es señalado como el futuro precandidato a la Vicepresidencia de la República en la chapa que liderará el presidenciable Pedro “Mangui” Alliana, actual segundo del Poder Ejecutivo.

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Gobernadora dice que apoya la unidad

En contacto con ABC, la gobernadora Norma Zárate informó que la próxima semana retorna al país, luego de asistir a los últimos partidos de la Albirroja en la fase de grupos en EE.UU.

Fue al ser consultada por su ausencia al acto oficial de esta mañana en Caacupú para la entrega de viviendas sociales presidida por Santiago Peña. Por ende, tampoco participó en el mitin con la dirigencia colorada.

La gobernadora de Paraguarí afirmó que apoya con firmeza la unidad colorada en los 18 distritos del noveno departamento con miras a las elecciones municipales previstas para el 4 de octubre.

Indicó que las diferencias políticas pueden existir pero que ahora es momento de la unidad. “Yo soy una gran colorada y apoyo la gestión del presidente Peña”, expresó Zárate.

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Aún no dialogó con Baruja

Consultada si ya dialogó con el ministro Juan Carlos Baruja luego de finalizadas las internas municipales del 7 de junio, la gobernadora de Paraguarí, Norma Zárate, respondió que aún no, pero que lo hará “cuando se dé el momento”.

Zárate es esposa del exsenador colorado cartista Juan Darío Monges.