¿Se va o no?: Esto responde Daniel Centurión sobre “coqueteo” para pasarse al cartismo

El diputado Daniel Centurión (ANR, Añeteté) finalmente salió hoy a hablar de su fotografía con el vicepresidente Pedro Alliana, reconociendo que hubo “coqueteo” y diálogos, pero que por ahora sigue en Colorado Añeteté y seguirá colgado en su oficina el cuadro del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez.

“Fue inteligencia artificial”, dijo primeramente en broma, aunque luego ya en serio reconoció que ocurrió el encuentro en Ciudad del Este, donde “la conversación giró en torno al fortalecimiento del partido mirando las elecciones municipales, pero no existió ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de arreglo y mucho menos que yo me pase a Honor Colorado”.

Sostuvo que el “coqueteo” de Honor Colorado existe desde las internas municipales pasadas, donde él tenía aspiraciones a ser candidato a intendente de Asunción por la ANR, pero finalmente terminó descabalgando.

“Los piropos siempre existen y son legítimos por parte del oficialismo. Así como la disidencia piropea a la dirigencia del oficialismo, también el oficialismo piropea a la dirigencia de la disidencia”, sostuvo justificando las conversaciones.

No obstante, como político, siempre deja abierta una ventana, ya que sostuvo: “Yo continúo en Colorado Añetete. Continuamos con nuestra lucha ... Como diría don Blas Riquelme, por ahora estamos nosotros”.

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Al ser insistido sobre ese “por ahora”, él mismo sostuvo que “la política es el arte de hacer posible lo imposible, entonces esa premisa yo creo que es una premisa y es un norte que todos los políticos tenemos”.

“Yo tengo que ser honesto; muchas invitaciones hay porque tengo muchísimos amigos en Honor Colorado. Así como tengo amigos en la oposición, tengo amigos en Honor Colorado. Y muchos amigos siempre han intentado sumarme al equipo oficialista, (...) Pero eso tampoco quiere decir que una foto represente ya una decisión política”, insistió.