Esto dijo Estados Unidos sobre la reunión de Marco Rubio con Alliana y Ramírez

El Departamento de Estado de los Estados Unidos compartó en sus redes sociales los ejes centrales del encuentro oficial que mantuvieron en Washington el secretario de Estado, Marco Rubio, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, y el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano.

Según informaron, la agenda bilateral abarcó la lucha conjunta contra el crimen organizado y el respaldo a la crisis en Venezuela, además de un histórico acuerdo de cooperación en materia de energía nuclear civil.

Lea más: ¿De qué se trata el Acuerdo 123 que Paraguay firmó con Estados Unidos?

A través del portavoz oficial Tommy Pigott, la diplomacia norteamericana remarcó la solidez de la alianza estratégica con Paraguay. Durante la reunión, los líderes conversaron sobre el fortalecimiento de la seguridad regional para hacer frente de manera coordinada a las amenazas del terrorismo y el delito transnacional en la región. Rubio agradeció de forma expresa el liderazgo mostrado por el gobierno paraguayo ante los desafíos políticos del continente.

Firma del acuerdo nuclear y la retórica de Washington

El punto más relevante fue cuando el secretario Rubio y el canciller Rubén Ramírez Lezcano firmaron el denominado Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Estratégica en Materia Nuclear Civil, enmarcado en el marco regulatorio conocido como el “Acuerdo 123”.

Este paso sienta las bases legales y técnicas para que Paraguay acceda a proyectos, transferencia de tecnología y capacitación en energía atómica con fines pacíficos, bajo los más estrictos estándares de no proliferación y seguridad dictados por las agencias internacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El propio Marco Rubio mostró su impresión en sus redes, y aseguró que la asociación bilateral atraviesa su mejor momento histórico bajo las administraciones del presidente Donald Trump y Santiago Peña.

Lea más: EE.UU.: Alliana hablará de la “amplia agenda” en una “reunión de alto nivel” con Marco Rubio

El llamativo mensaje de Landau y la mirada crítica sobre la alianza

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, aprovechó para saludar en sus redes sociales en guaraní con un distendido “Mba’eichapa”.

El funcionario estadounidense celebró la cercanía de las relaciones bilaterales y comparó la coyuntura actual con el periodo 1972-1977, haciendo una sutil guiñada histórica a la época en que su padre, George Landau, ejercía la embajada en Asunción durante el régimen de Alfredo Stroessner.