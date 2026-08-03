EE.UU.: Alliana hablará de la “amplia agenda” en una “reunión de alto nivel” con Marco Rubio

“Hoy viajé a los Estados Unidos junto al canciller Rubén Ramírez Lezcano para participar de una reunión de alto nivel en el Departamento de Estado. Mañana nos reuniremos con el secretario de Estado, Marco Rubio, el subsecretario Christopher Landau y Michael Kozak para seguir fortaleciendo la relación entre Paraguay y los Estados Unidos en temas de interés para nuestros países”.

Así refiere el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, en un breve posteo en su cuenta de X, sobre su visita a Washington DC, Estados Unidos de América, acompañado del canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, para asistir mañana a una reunión del alto nivel en el Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio.

La reunión está prevista a las 11:00 (hora paraguaya), según los datos oficiales.

Conforme al posteo de Alliana, futuro precandidato presidencial de Honor Colorado con miras al 2028, también asistirá al encuentro el subsecretario de Estado para América Latina, Christopher Landau y el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak.

En su posteo, Alliana no dio más detalles sobre su presencia en la capital de Estados Unidos. Posteriormente, en diálogo con ABC, el segundo del Ejecutivo, expresó: “Vamos a tratar la amplia agenda bilateral relacionada con el comercio, la inversión y la seguridad y estabilidad hemisférica, la cooperación permanente basada en valores y principios. Queremos seguir profundizando cada día la relación”.

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Partido Nacional de Uruguay se solidariza

“Las declaraciones del Presidente del Brasil, Lula da Silva, referidas al origen de la Guerra de la Triple Alianza, imputando a Paraguay el inicio de la misma, el Honorable Directorio del Partido Nacional declara su más absoluto rechazo a la versión equivocada y falsa sobre el inicio de dicho drama, que destruyó la mencionada República”, refiere la declaración firmada por el presidente del Partido Nacional de Uruguay, Álvaro Delgado.

La reacción de la agrupación política uruguaya que gobernó el periodo último con la presidencia de Luis Lacalle Pou (2020-2025), aludió a las polémicas declaraciones del presidente brasileño Luíz Inácio Lula da Silva, sobre la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870). Un buen dia a Paraguay se le ocurrió invadir Brasil”, dijo Lula durante un evento el viernes 24 de julio pasado, lo que generó gran indignación ciudadana y el pronunciamiento de ambas cámaras del congreso paraguayo, sobre todo considerando que el inicio de la guerra se dio por la intervención militar de Brasil en la guerra civil de Uruguay en diciembre de 1864.

Tras varios días de silencio y presión política por las expresiones del mandatario brasileño, el Gobierno paraguayo, finalmente, convocó al embajador brasileño en Asunción, José Antonio Marcondes de Carvalho, y envió una nota oficial a Brasilia. Expresa su “desagrado” por la distorsión histórica del presidente Lula da Silva y reclamó formalmente la devolución de los cañones “Cristiano” y “Presidente López”.

La nota del Partido Nacional refiere que se debe “recordar el alto precio que el gobierno oriental pagó para que se pactara en Rosario la referida alianza”. Además, reitera que “más de cien años después, nuestra solidaridad histórica y presente con el pueblo y Gobierno de la mártir República del Paraguay”.

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Alliana destaca gesto

En un posteo en su red social de X, el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, valoró el gesto del Partido Nacional del Uruguay. “Ser fieles a la historia y respetuosos de su legado conduce a esta reflexión honesta y seria: valorar el martirio del Paraguay por una causa fraterna con el pueblo uruguayo. Avancemos hacia una América que dialoga desde la verdad y el respeto”, expresó el segundo del Poder Ejecutivo y futuro precandidato presidencial por el oficialismo colorado.

martin.riveros@abc.com.py