Gobierno busca potenciar los “negocios sostenibles” para atraer inversiones

El presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo este martes una reunión con el ministro del Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rolando De Barros Barreto. El encuentro se dio en el marco de la agenda oficial sobre “negocios sostenibles”, mientras existe el plan oficialista para permitir perforaciones y prospección de gas e hidrocarburos dentro del Parque Nacional Médanos del Chaco.

El Poder Ejecutivo busca articular un discurso que equilibre la atracción de inversiones y la generación de empleo con la conservación del patrimonio natural, según informó el Mades.

“Durante el encuentro, el jefe de Estado ratificó su respaldo a la gestión impulsada por el MADES y destacó la decisión del Gobierno del Paraguay de promover los negocios sostenibles como una herramienta para atraer inversiones, generar valor y crear nuevas oportunidades para las familias paraguayas”, indicó el Mades.

Añade que la postura del Ejecutivo consiste en aprovechar de manera responsable el potencial natural del país, fortaleciendo políticas públicas que brinden previsibilidad al sector productivo y posicionen al Paraguay como un referente regional en desarrollo sostenible.

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Caso Médanos del Chaco

En mayo pasado, el propio Mades emitió un dictamen técnico en contra del proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados. Dicha iniciativa, impulsada por el cartismo, pretende derogar la declaración de área protegida bajo dominio público sobre Médanos del Chaco para dar vía libre a la prospección, exploración y eventual explotación privada de minerales e hidrocarburos.

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Desde el Viceministerio de Minas y Energía señalan que las conversaciones con la cartera ambiental son constantes y que existe la necesidad de aprovechar las riquezas del subsuelo para el desarrollo energético del país. La diferencia radica en encontrar el ropaje legal que permita concretar las tareas.

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Priorizan el desarrollo económico frente al impacto ambiental

Desde el Gobierno afirman que cualquier avance en el ecosistema chaqueño requerirá la fijación de reglas claras y previsibilidad para el sector productivo. La postura oficial defiende que el aprovechamiento de recursos naturales resulta indispensable para posicionar a Paraguay en el mapa energético regional y abastecer la creciente demanda nacional.

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Por su parte, organizaciones ambientalistas, especialistas en conservación y comunidades de la zona advierten sobre los riesgos irreparables que acarrearía la presencia de maquinaria pesada y perforaciones en un santuario ecológico único.