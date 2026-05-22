Médanos del Chaco: argumentos del Mades por el rechazo a eliminar declaración de área protegida

Este jueves se desarrolló en el Congreso Nacional una audiencia pública sobre el proyecto de ley, presentado por el diputado colorado cartista José Ramón Rodríguez, que plantea anular la declaración de área silvestre protegida del parque nacional Médanos del Chaco y abrirlo a la prospección, exploración y eventual explotación privada.

Más de 50 organizaciones ambientalistas expresaron su rechazo al proyecto de ley mediante un comunicado que emitieron en conjunto, exigiendo que se mantenga el estatus al parque a fin de cuidar una de las reservas ambientales más importantes del país y de la región.

El mismo Mades emitió un dictamen que recomendó el rechazo de esta ley este jueves, que –según Víctor González, director de Asesoría Jurídica de la institución– se dio ante la necesidad de mayores estudios técnicos y consideraciones jurídicas necesarias para proponer una desafectación sobre un área que tiene este nivel de protección.

“Eso es a base exclusivamente de toda nuestra normativa partiendo desde la Constitución y bajan hasta las últimas resoluciones, donde nos exigen que una situación jurídica que imprime o que otorga este tipo de derechos sobre un área, requiere que cualquier alteración sobre la misma tenga una argumentación técnica suficiente y, sobre todo, una especificidad que garantice que las condiciones ecosistémicas no sean alteradas”, precisó.

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Rechazo a la desafectación de Médanos del Chaco

Agregó que recomiendan que el proyecto de ley no se canalice con estas insuficiencias y que se formule una argumentación o una justificación técnica que permita que jurídicamente se lleve adelante cualquier tipo de proyecto, no solamente en esta área, sino como criterio general que se tiene sobre todas las áreas silvestres protegidas que hay en el país.

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Aseguró que se podrían encontrar oportunidades que hagan a la producción del interés general, lo cual no se discute, pero aclaró que eso tiene que tener una demostración técnica y científica suficiente para que la argumentación jurídica sea consonante con toda la legislación vigente y los compromisos internacionales al que Paraguay está suscripto.

“Lo que expresa el proyecto de ley son unas suposiciones o posibilidades, pero no hay un bagaje técnico que venga acompañado de eso, donde uno pueda contrastar científicamente ciertos datos que, una vez comprobados, deberían ser parte de la norma positiva. Me estoy refiriendo a cantidades específicas, me estoy refiriendo a áreas específicas que podrían ser objetos de explotación. Me estoy refiriendo a medidas futuras de mitigación de compensación”, precisó.

Explicó que el área silvestre protegida no tiene el mismo nivel de protección de otro tipo de reservas legales, como son las reservas forestales que debe mantener cualquier propiedad privada, ya que la protección adquiere un grado jurídico superior, además de los principios de no regresión y de prevención que forman parte de nuestro cuerpo jurídico.

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“No puede por una ley supeditarse luego a acciones de menor rango, ya sea por decretos o resoluciones la alteración de estas áreas. Eso es lo que un mundo ideal, de un cuerpo normativo ambiental, en un país que también contemple la producción, que también contemple el desarrollo sostenible, nos exige hoy por hoy. Esa es la visión que nosotros tenemos”, señaló.

Antecedentes de intento de desafectación de Médanos del Chaco

Recordó que existen antecedentes en el ejercicio legislativo donde fueron rechazados este tipo de proyectos, como también antecedentes judiciales en la Corte Suprema de Justicia, aunque aclaró que estos no influyeron en el dictamen emitido ayer.

Dijo que con la tecnología de hoy en día se pueden detectar cuáles son las posibilidades exactas de exploración, limitar las áreas específicas donde eso podría ser intervenido bajo las condiciones que garanticen la sostenibilidad del medio ambiente y, sobre todo, involucrar a todas las instituciones que deberían estar involucradas.

El parque Médanos del Chaco tiene aproximadamente 600.000 hectáreas, lo que lo convierte en la reserva más grande que hay en el país, donde habitan todo tipo de especies con las características del ecosistema de nuestro Chaco.