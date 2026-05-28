Médanos del Chaco: Penner defiende intereses de unos pocos, dice Kobylansky

El senador Walter Kobylansky (CN) cuestionó a su colega Orlando Penner (ANR-HC), quien argumentó que el proyecto de despojar parte de Parque Nacional Médanos de Chaco representa solo el 6% y que en la región occidental se necesitan puestos de trabajo.

El senador opositor manifestó que el cartista busca utilizar a las comunidades indígenas para disfrazar los intereses de una empresa privada.

En Diputados se presentó un proyecto de ley que pretende anular la declaración de área silvestre protegida del parque nacional Médanos del Chaco con el objetivo de continuar con la exploración y explotación de hidrocarburos en la zona.

“Hay solo una perforación que sirve. Hace más de 30 años se autorizó a una empresa que perfore como queso gruyere todo el país para ver si era viable la explotación petrolera, solamente una encontraron cerca de Bolivia”, dijo el senador Kobylansky (CN).

En total se busca despojar 40 mil de las 600.000 hectáreas del área protegida para que la firma Primo Cano Martínez siga explotando la zona.

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“Ahora resulta que tenemos que cambiar toda una legislación a favor de una empresa, que sí fuera Alemania te echan en dos minutos ahí, pero acá en el país todo es viable, protección de la naturaleza en el futuro no existe”, cuestionó Kobylansky.

Usan a comunidades indígenas

“Los médanos hay que protegerlos. No nos vengan con la mentira de que las comunidades indígenas pidieron que se vuelva a perforar. No señor, no vengan con una mentira, vienen solo para defender los intereses de unos pocos a costa de todo un país”, dijo el senador opositor.

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Orlando Penner había indicado que la parte que se pretende explotar es muy pequeña y representaría un “gran progreso para el Chaco” por lo cual desafió a los técnicos del Ministerio del Ambiente y a más de 50 organizaciones ambientalistas que están en contra de la iniciativa a no poner un candado al desarrollo del Chaco.

El propio Mades dictaminó en contra del proyecto de ley impulsado por el diputado cartista José Rodríguez, que plantea anular la declaración de área silvestre protegida del parque nacional Médanos del Chaco del 2016.