Exploración en Médanos del Chaco: Bejarano dice que rechazo del Mades responde a cuestión jurídica

El viceministro de Minas y Energías, Mauricio Bejarano, descartó que exista una diferencia de criterios dentro del Poder Ejecutivo sobre la posibilidad de explorar recursos naturales en el parque Médanos del Chaco.

Según afirmó, el ministro del Ambiente, Rolando de Barros Barreto, no se opone a la exploración, sino que sostiene que antes debe establecerse un marco jurídico que la permita.

La aclaración surge luego de que en mayo pasado el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), encabezado por De Barros Barreto, emitiera un dictamen en contra del proyecto de ley impulsado por el oficialismo para retirar la protección al parque con el objetivo de permitir la exploración de gas natural con miras a una eventual explotación.

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No existe una contradicción dentro del Ejecutivo

El viceministro sostuvo que las conversaciones con el titular del Mades son permanentes y que ambos coinciden en la necesidad de explotar los recursos naturales del país, pero que previamente se debe definir reglas claras para avanzar en ello.

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“He conversado con el ministro del Ambiente con quien no hay desacuerdo. Él me planteaba que se necesitaba una ley de manejo de parques o modificar la que exista como para poder tener esa exploración y prospección”, sostuvo.

Asimismo, rechazó que el Gobierno haya modificado ahora su postura respecto a este tema.

“Nosotros tenemos todo el día conversaciones con el ministro Rolando de Barros. Estamos en concordancia y acuerdo. Él simplemente abordó el tema de los parques y me dijo que se necesita tener una ley de manejo de parques. No creo que haya una dicotomía de opiniones ni malentendido. Existe un dictamen del Gobierno anterior y entiendo que para el caso Médanos se expidieron en el mismo sentido porque esto tiene un espectro que abarca la devolución de un derecho”, declaró.

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Seguridad jurídica, el eje del debate

Bejarano insistió en que el principal desafío es generar condiciones legales que brinden seguridad jurídica para atraer inversiones destinadas a la exploración y explotación de recursos naturales. En ese contexto, mencionó el potencial de minerales estratégicos en el Chaco.

“Hoy, se pone de manifiesto el litio en el Chaco, con grandes posibilidades, también un poco el hierro y tierras raras. Tenemos que instalar el debate principal: seguridad jurídica si necesitamos la inversión extranjera y nacional para la obtención, la explotación de estos recursos naturales que tenemos certeza de que existen”, declaró.

Gobierno defiende el uso del gas natural

El viceministro también defendió el aprovechamiento eventual del gas natural como una alternativa energética en un escenario en el que Paraguay se acerca al límite de su capacidad de generación hidroeléctrica.

“Necesitamos energía y estamos llegando a un punto de inflexión donde eso que en un tiempo atrás fue satanizado, que es el gas natural, hoy tiene una exacerbación en su utilización porque le denominaron un energético de la transición en la propia Europa. Tenemos que utilizar nuestro gas natural, nuestros recursos naturales. Dentro de esa meta, está categóricamente utilizado nuestro gas natural. Ese gas natural va a ser desarrollo”, expresó.

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Remarcó que la explotación de los recursos naturales forma parte de la visión del Ejecutivo para impulsar el crecimiento económico y energético del país. “Acá hay un tema que no tiene debate: la utilización de nuestros recursos naturales para la generación tanto de riqueza como de lo energético para el desarrollo del país”, declaró.

El proyecto de ley en cuestión fue presentado en la Cámara de Diputados y plantea anular la declaración del parque nacional Médanos del Chaco como área silvestre protegida bajo dominio público y abrirlo a la prospección, exploración y eventual explotación privada.