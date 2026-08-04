Peña promulga acuerdo con Japón para promoción y protección de inversiones

El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la Ley N° 7688, fechada el 31 de julio pasado, por la cual aprueba el “Acuerdo entre la República del Paraguay y Japón para la promoción y protección de inversiones”.

El Congreso Nacional sancionó el acuerdo el 6 de julio pasado. El acuerdo con Japón se firmó el 5 de diciembre de 2025, en Asunción.

El documento establece condiciones favorables para el flujo de inversiones recíprocas entre ambos países, mediante un marco de seguridad jurídica, previsibilidad y no discriminación para los inversionistas y sus inversiones.

El acuerdo contribuirá a “profundizar la cooperación económica bilateral, fomentar iniciativas empresariales de largo plazo y promover la transferencia de tecnología, así como el uso eficiente de los recursos económicos, en beneficio del desarrollo de ambas naciones”.

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Además, el texto establece reglas claras sobre la protección de inversiones, la libre transferencia de capitales, la transparencia y los mecanismos de solución de controversias.

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En su discurso, tras la firma del acuerdo, el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, dijo en esa ocasión que se trata de una decisión política de largo alcance, basada en la confianza recíproca, el respeto al derecho internacional y la voluntad compartida de consolidar una relación económica estable y dinámica.

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Por su parte, el embajador del Japón, Katsumi Itagaki resaltó que el entendimiento fortalecerá los atractivos del Paraguay como destino de inversión, al garantizar principios internacionales reconocidos, como el trato justo, la protección contra expropiaciones, la libre transferencia de capitales y mecanismos internacionales de solución de controversias, entre otros.

Conforme a los datos, el acuerdo “es una herramienta para generar confianza, reducir el riesgo para inversionistas y atraer proyectos a largo plazo”.

martin.riveros@abc.com.py