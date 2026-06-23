Diputados acepta donación de Japón para fortalecer agencia espacial en la UNA

Los diputados dieron su visto bueno a la donación de US$ 24 millones del gobierno de Japón para el fortalecimiento de la Agencia Espacial del Paraguay, que construirá su sede en el campus de la Universidad Nacional de Asunción en San Lorenzo. La cooperación también contempla la provisión de equipamientos especializados para el Space Lab.

Se trata del proyecto de ley “Que aprueba el acuerdo por notas reversales entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno del Japón, relativo a la cooperación financiera no reembolsable para la implementación del proyecto para el desarrollo de las instalaciones relativas a la tecnología satelital”.

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La propuesta, que ya tenía media sanción de la Cámara de Senadores y pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación.

Para la ejecución, el Gobierno de Japón aprobó una donación no reembolsable al Estado paraguayo de hasta 3.818.000.000 de yenes japoneses (equivalentes a 24 millones de dólares).

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La administración y fiscalización del dinero estará a cargo de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA).

Esta donación será destinada de forma íntegra a la edificación y equipamiento técnico del futuro Centro Tecnológico Espacial, que se erigirá en un predio de dos hectáreas dentro del campus de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) en San Lorenzo.