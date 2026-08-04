Plantean eliminar cobro de Opaci en licencias de conducir: estos son los argumentos

El diputado colorado disidente Daniel Centurión adelantó que su postura es eliminar el cobro de los registros de conducir por parte de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), al argumentar que la institución es utilizada para prácticas de prebendarismo y como una caja paralela.

“Es una ONG que cuando le conviene se maneja dentro del derecho privado y cuando no, del público. Consideramos que debe ser eliminado y esa recaudación canalizada a través de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, declaró.

Centurión señaló que la Opaci no solo fue protegida por el cartismo durante los últimos años, sino que también es una entidad que se mantuvo vigente durante gobiernos anteriores.

Según el diputado, la organización fue creada con el objetivo de promover la cooperación entre municipios, pero cuestionó que en la práctica haya adquirido otro un rol negativo. “Es una caja paralela utilizada por los políticos y un costo prebendario nuevamente. Este tipo de instituciones debe ser eliminado”, remarcó.

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Opaci no cumple con todos los municipios

Además, Centurión cuestionó la eficiencia de la organización y mencionó como ejemplo que la Opaci no reúne a la totalidad de los municipios del país.

El diputado afirmó que la entidad solamente aglutina a 215 municipalidades de las 263 establecidas, lo que, según su criterio, evidencia limitaciones en su funcionamiento.

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En la Cámara de Diputados fue presentado el proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley N° 5016/14 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial” a fin de eliminar la intermediación y consecuente cobro de Opaci en la tramitación de registros de conducir, que en solo cinco años recaudó G. 138.385 millones.