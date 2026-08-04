Rechazan unidad opositora en Roque Alonso por pésima gestión liberal 

Mariano Roque Alonso es el único distrito del Departamento Central con cinco candidatos a intendente. La cuestionada jefa municipal saliente es Carolina Aranda (PLRA) quien lleva en el cargo desde el 2015 y busca que su esposo, el diputado liberal Marcelo Salinas, la reemplace.

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Este último tiene el apoyo de casi todas las fuerzas opositoras incluyendo a Yo Creo, liderado por Miguel Prieto. El principal contendiente de Salinas es el colorado Julián Vega (ANR, HC Lista 1) y los otros aspirantes son Andrés Caballero (Lista 4), del Partido País Solidario; Ralo Aveiro (Lista 5) y Manuel Martínez (Lista 400).

Unidad opositora es un despropósito, señala

Caballero salió al paso del pedido lanzado por senadores de la oposición quienes en un comunicado urgieron la unificación de candidaturas opositoras en todo el país para enfrentar a la ANR en las elecciones municipales del 4 de octubre.

“No bajo de mi candidatura, ni bajaré”, aseveró. Dijo que ya sea “recomendación o imposición”, los senadores no consultaron las bases y, por ende, no apoyarán al candidato del PLRA, desconociendo la administración saliente de su esposa y cuyas pruebas están a la vista en las calles.

“Es un despropósito. El PLRA local es el oficialismo hace 11 años y mi candidatura por el Partido País Solidario forma parte de una Alianza verdaderamente opositora”, sentenció.

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“Si el candidato del PLRA fuera gente nueva, transparente, sin problema íbamos a participar en un sondeo para saber quién sale mejor posicionado, pero este no es el caso”, finalizó.