Clan Vega pide a Añetete “unidad” en Roque Alonso y quitarle la gobernación al PLRA

El encuentro entre el concejal Julián Vega (ANR, HC) y el presidenciable de Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, se da en el marco de la operación “Abrazo Republicano” consumado desde hace varios días con numerosos encuentros entre el presidente de la República Santiago Peña y el expresidente Mario Abdo Benítez.

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Así también, este encuentro surge días después que el presidenciable de la tercera fuerza, Miguel Prieto (Yo Creo), expresara su apoyo al candidato a intendente del PLRA, el diputado Marcelo Salinas, esposo de la cuestionada jefa municipal saliente Carolina Aranda. Salinas también cuenta con el respaldo del gobernador de Central y presidenciable del 2028, Ricardo Estigarribia (PLRA).

Encuentro Wiens-Vega

Desde Colorado Añetete indicaron que Wiens recibió a Vega en el puesto de comando de la facción disidente. El intendentable estuvo acompañado por la excandidata del abdismo Evelyn Rodríguez y de Ángel Marecos, excandidato a intendente por el movimiento Fuerza Republicana, grupo que lidera internamente Hugo Velázquez.

Durante el encuentro, los referentes conversaron sobre la necesidad de consolidar la unidad partidaria de cara a los comicios municipales.

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Al respecto, Vega agradeció que Rodríguez lo acercara a Wiens y remarcó el nivel de cohesión alcanzado en el distrito: “En Mariano el 99,9% de los colorados estamos unidos”, sostuvo.

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El candidato adelantó además que Mariano Roque Alonso será protagonista del arranque de la campaña departamental: “Vamos a dar el primer grito de victoria —en Central— para la ANR en las próximas elecciones”, afirmó.

“Los colorados necesitamos recuperar varios municipios en el Departamento Central y también la gobernación, que actualmente es el principal motor del PLRA”, concluyó.

Reparto departamental

De los 19 distritos de Central, la ANR tiene nueve y el PLRA mantiene diez (10), además de la gobernación.

Los colorados mandan en Areguá, Capiatá, Guarambaré, Itauguá, Lambaré, Luque, Nueva Italia, Ñemby y San Lorenzo.

Por su parte, los liberales gobiernan en Fernando de la Mora, Itá, J. A. Saldívar, Limpio, Mariano Roque Alonso, San Antonio, Villa Elisa, Villeta, Ypacaraí y Ypané.