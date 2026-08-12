Usan sede de Gobernación de Paraguarí para sellar unidad de la ANR y formar comando partidario

La gobernadora de Paraguarí Norma Zárate de Monges (ANR-HC), compartió en sus redes dos fotos tomadas en la gobernación y con un mensaje “Unidos, firmes y con un mismo propósito”. El Comando Departamental está listo para seguir trabajando con compromiso y convicción por nuestro querido y glorioso Partido Colorado, refiere el mensaje de la ejecutiva departamental.

De esta reunión participaron los diputados cartistas Martín Samaniego y Héctor Figueredo, el senador Ramón Retamozo (FR), la gobernadora Zárate de Monges, el exsenador Darío Monges y el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Muvh), Juan Carlos Baruja.

Durante la reunión se acordó la conformación del Comando Departamental de la Lista 1, con el exsenador Juan Darío Monges como jefe de campaña.

Reunión partidaria en Gobernación transgrede ley

La Ley N.º 7445/2025, de la Función Pública y del Servicio Civil, establece en su artículo 52 restricciones para la realización de actividades políticas partidarias o proselitismo dentro de las dependencias de las instituciones públicas.

Esta disposición legal fue pasada por alto también por los parlamentarios que participaron del encuentro, quienes, pese a conocer las restricciones establecidas para el uso de dependencias públicas, hicieron prevalecer sus intereses políticos y partidarios por encima del respeto a las normas que ellos mismos aprobaron en el Congreso Nacional.

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En la ocasión, el ministro Baruja señaló que después de la unidad partidaria y con el Comando Departamental la intención es coloradizar las municipalidades de los 18 distritos del noveno departamento porque esa es la misión que da el presidente de la ANR Horacio Cartes.

No es la primera vez que utilizan la Gobernación para la reunión partidaria otros ex gobernadores también habían hecho en su momento como el ahora ministro Baruja.

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Niega uso de recursos públicos

La gobernadora Norma Zárate de Monges aseguró que las autoridades nacionales llegaron junto a ella porque aún se encontraba trabajando en la sede departamental.

Según Zárate, las autoridades permanecieron menos de media hora en la Gobernación y no se utilizaron recursos del Estado ni funcionarios para la reunión.

Sostuvo que la institución está al servicio de todos los sectores y afirmó que recibe diariamente en su despacho a dirigentes de diferentes nucleaciones políticas, sin distinción.

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La gobernadora también negó que el encuentro haya constituido un acto partidario o que haya ocasionado algún perjuicio a la institución departamental. Señaló que los presentes, aunque tienen participación política, también son autoridades nacionales, en referencia al senador Retamozo, los diputados Figueredo y Samaniego y el ministro Baruja.

Finalmente dijo que “nada más nos sacamos la foto y considero que eso no afectó el funcionamiento de la institución ni se utilizaron recursos públicos con fines partidarios, porque todo fue en horas de la noche y fue fuera del horario laboral”.

Sin embargo, todos los asistentes posaron y mostraron el dedo índice que los colorados muestran para indicar la lista 1.