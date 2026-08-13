Pese a persecución, Wiens está decidido a “sacar pecho”, dice “Tiki” González Vaesken

El diputado Luis “Tiki” González Vaesken (ANR, Añeteté) señaló que la rauda acusación penal contra el precandidato a la presidencia para el 2028 por Colorado Añeteté, Arnoldo Wiens, es claramente una “persecución”, pero que de momento no logra su objetivo que es que este descabalgue y deje el camino libre al candidato del cartismo.

“Se le dijo desde un principio que le iban a perseguir, y bueno, ahí está el resultado de todo ese anuncio”, dijo González Vaesken remarcando que no era una sorpresa que intentarían usar a la justicia para buscar sacarlo de carrera, pero lo que tienen claro es que, de momento, no lo van a lograr.

Remarcó que conversaron con Wiens y este les señaló que se siente fortalecido.

“Esta persecución no le afecta para nada. Fortalece, porque uno muchas veces cuando se siente perseguido, eso da una motivación extra, así que hablamos con él justamente y está más que motivado para seguir en esta lucha”, remarcó González.

Para Tiki González Vaesken la unidad real no existe

Sí reconoció que lo que puede afectar es este proceso de “abrazo republicano” de cara a las municipales del 4 de octubre, ya que es muy difícil juntarse con quienes lo persiguen a uno.

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“Y siempre hablamos de que la unidad está pegada con saliva, cada uno tiene que trabajar dentro de su sector, es difícil compartir escenario con personas que te persiguen. Entonces, esas son realidades que nosotros tenemos que entender, que cada uno seguramente cuando somos ‘Lista 1′, trabajamos dentro de nuestro sector porque la unidad real no existe", enfatizó.

Remató diciendo que, para afrontar esto, “la única forma es tratar de sacar pecho, seguir trabajando porque si nos quedamos sentados, ellos van a lograr el objetivo”.