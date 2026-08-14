Peña designa nuevos miembros de la Agencia Espacial del Paraguay

El jefe de Estado, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 6575, con fecha 12 de agosto, por el cual designa nuevos miembros de la Junta Directiva de la Agencia Espacial del Paraguay (AEP), que es presidida por el general de División Aeronáutica (R) Osvaldo Almirón Riveros.

El decreto refiere que la Nota N° 174/2026 de la Agencia Espacial del Paraguay, por la cual se solicita la designación de nuevos miembros de la Junta Directiva de la citada institución, en reemplazo de los designados por las siguientes instituciones: el Ministerio de Defensa Nacional, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, la Universidad Nacional de Asunción-Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, el Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).

El documento oficial indica que Inés Martínez Valinotti, Derlys José Arturo Picaguá Allende, Juan Carlos Duarte Duré, Miguel Ángel Maldonado y Carlos Augusto Gómez Reyes, “cuyos términos de funciones se solicita, fueron nombrados por el Decreto N° 9246 del 28 de abril de 2023 y el Decreto N° 9606 del 3 de julio de 2023, con cargo directivo público y de confianza, sujeto a libre disposición”.

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¿Quiénes son los nuevos miembros de la Agencia Espacial?

El Decreto del Poder Ejecutivo nombra a los siguientes nuevos miembros de la Junta Directiva de la Agencia Espacial del Paraguay (AEP):

Por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac): Dr. Gustavo Rolando Cáceres Román.

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Por la Universidad Nacional de Asunción (UNA) - Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a través del Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial (IDAE): Abg. Hebe Luisa Romero Talavera.

Por el Comando de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP): TCnel DCEM Hernán David Dioverti Escurra.

Por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel): Andrés Isabelino Fulgencio Arrúa Rodríguez.

Por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN): Cnel. DCEM Osvaldo David Vera Zárate.