Peña pidió reunión con obispos para evaluar gestión del Gobierno

La reunión entre la Conferencia Episcopal Paraguaya (CEP) y el presidente Santiago Peña se realizará a pedido de este último, según informó el ministro de Desarrollo Social (MDS), Tadeo Rojas.

“El presidente Santiago Peña solicitó esta reunión con los obispos, dentro de ese espíritu de buscar un diálogo para que podamos evaluar la gestión y hacer todo el esfuerzo de ir mejorando las cosas que hay que mejorar”, informó Rojas.

El titular del MDS celebró el encuentro realizado con los obispos. “Hemos sido de la idea de que el Gobierno debe estar en diálogo permanente con la Iglesia y viceversa, de manera que podamos compartir lo que llevamos adelante como gestión y escuchar los reclamos de la Iglesia”, expresó.

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Gobierno informará sobre programas sociales

Rojas comentó que durante el encuentro prevé informar a la CEP sobre los programas sociales que lleva adelante el Ministerio de Desarrollo Social.

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En ese sentido, reconoció que en su cartera existe aún “mucho por hacer”. No obstante, indicó que son “normales” los cuestionamientos en el marco del contexto de elecciones municipales.

Añadió que uno de los compromisos pendientes del MDS es que la clase media-baja sigue esperando oportunidades para mejorar su calidad de vida.

Ministros escucharán inquietudes de los obispos

Por su parte, el titular del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Juan Carlos Baruja, refirió que fueron convocados varios de los ministros del Gabinete del Ejecutivo.

Reconoció, asimismo, que en su cartera aún hay cuestiones pendientes.

“Es un importante encuentro en donde vamos a estar escuchando las inquietudes, las reflexiones de los obispos e intercambiar opiniones. Siempre es importante escuchar las opiniones”, declaró.

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Antes de los tres años del gobierno de Peña

El encuentro entre el Presidente, los miembros de la CEP, los ministros del Gabinete y otras autoridades, como el titular del IPS, Isaías Fretes, se realiza en la víspera de los tres años de Peña en el poder, que se cumplirá este sábado.

La reunión se desarrolla en un contexto marcado por los cuestionamientos a la gestión gubernamental y por la proximidad de las elecciones municipales.