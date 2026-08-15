Caapucú: Gustavo Penayo asegura que el conflicto con concejales seguirá hasta el 4 de octubre

El intendente interino electo por mayoría, con siete de los 12 votos de la Junta Municipal, Rubén Pedrozo (ANR), recibió hoy a los visitantes en este municipio con pasacalles instalados sobre la ruta PY01, en los que denunció que el municipio está “secuestrado” y tiene una “autoridad mau”.

El conflicto entre siete concejales opositores y el actual administrador de la Municipalidad, Gustavo Penayo (ANR-HC), se inició el pasado 3 de junio, cuando Penayo acudió a una sesión para presentar su renuncia.

La decisión se produjo luego de que, según denunció Pedrozo, Penayo daba por sentado que su candidato, el concejal Hernán Olavarrieta (ANR-HC), sería electo como intendente interino y lo sucedería en el cargo. Sin embargo, durante la votación fue electo Pedrozo, uno de los principales críticos de su gestión, quien obtuvo siete votos a su favor, mientras que Olavarrieta consiguió cinco.

Denuncian quiebre institucional

Desde entonces se produjo un quiebre institucional en la Municipalidad. Con la anuencia de la presidenta de la Junta Municipal, Lidia Tellez (ANR), Penayo retiró su renuncia y dejó sin efecto el proceso de elección del intendente interino.

Los concejales cuestionan que la presidenta de la Junta Municipal todavía no haya dado lectura al acta correspondiente a la sesión del 3 de junio, en la que Pedrozo fue elegido por mayoría como intendente interino.

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En ese momento, Penayo se encontraba como candidato por la Lista 1 y esperaba ser reelecto en el cargo. Sin embargo, como Olavarrieta, quien debía sustituirlo en el cargo, no fue electo, Penayo renunció a su candidatura y su hermano, Ramón Penayo, quien fue electo concejal municipal, fue inscripto como candidato por la ANR.

El conflicto se agravó en la Junta Municipal porque la presidenta Tellez convocó y les tomó juramento a dos concejales suplentes, Líder Marcelino Pedrozo Villalba (ANR) y Elizabeth Álvarez de Adorno (ANR), a quienes los opositores consideran afines a las pretensiones de Penayo.

En respuesta a esta situación, Pedrozo expresó su indignación durante los festejos por el aniversario de la ciudad y colocó varios pasacalles con mensajes contra la administración municipal.

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Mensajes contra la administración municipal

Entre las frases instaladas se podían leer: “No al manoseo a Caapucú”, “Intendente usurpador, rendí cuentas”, “Junta Municipal mau”, “Basta de tragueteo”, “Contá el costo del polideportivo” y “Moo oho 3.900 millones”.

En otro de los pasacalles, Pedrozo señaló que en una Junta Municipal se debe respetar la mayoría y afirmó: “Somos 7 de 12”.

Asimismo, hizo referencia al artículo 138 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho de la ciudadanía a resistir a la opresión.

El intendente interino electo también pidió unidad y progreso para Caapucú, al tiempo de cuestionar la continuidad de Penayo al frente de la administración municipal.

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“El pueblo va a resolver eso el 4 de octubre”

Respecto al conflicto entre la Intendencia y la Junta Municipal, Penayo sostuvo que será la ciudadanía la que finalmente defina el rumbo de la situación.

“El pueblo va a resolver eso el 4 de octubre”, afirmó.

Al ser consultado sobre el hecho de que permanecerá en el cargo hasta noviembre, respondió que la decisión estará en manos de los electores.

“Está en manos del pueblo y el 4 de octubre va a quedar en manos del pueblo hacer justicia, para que, si quieren verme destruido, o quieren que sigamos trabajando por Caapucú”, manifestó.

Sostuvo que, por el momento, no existe una salida al enfrentamiento con los concejales y afirmó que la disputa continuará durante el proceso electoral.

“Esto va a seguir, esto ya es producto de la campaña política nada más. Esto va a seguir hasta el 4 de octubre”, concluyó.

Negó supuesto secuestro y compra de votos

Penayo también rechazó las acusaciones que, según dijo, fueron formuladas en su contra y que incluso llegaron al Parlamento.

“No me preocupan las mentiras, los teatros. Hablaron de supuesto secuestro, es totalmente falso. Hablaron de que yo traje votos de más de 2.000 de otro lugar, es falso”, afirmó.

Resaltó que cuenta con el acompañamiento de la ciudadanía y que eso se observa en las actividades realizadas durante los festejos por los 239 años de fundación de Caapucú.

“Acá está el pueblo de Caapucú, acá estoy con el pueblo, yo no tengo guardia, yo estoy metido con quien sea. O sea que no hay levantamiento, hay apoyo”, expresó.

En ese sentido, cuestionó que se hable de un supuesto levantamiento y señaló que continúa recorriendo la ciudad y manteniendo contacto con los pobladores. Reiteró que este conflicto recién terminará el 4 de octubre, luego de las elecciones municipales.