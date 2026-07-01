Caapucú: intendente renuncia a la reelección por motivos de salud y deja la posta a su hermano

La decisión de renunciar a las pretensiones de ser reelecto al cargo respondería a la negativa de Penayo Arce de entregar la intendencia a su opositor Rubén Pedrozo (ANR), electo interino por la Junta tras su primera renuncia el 3 de junio.

Sin embargo, Penayo Arce había retirado dicha renuncia luego de que el legislativo local no eligiera como su sucesor al concejal colorado Hernán Olavarrieta, argumentando supuestamente que el documento carecía de la rúbrica de un escribano público.

Por su parte, Penayo Arce explicó que la decisión de descabalgar de su intención de ser reelecto en el cargo, obedece estrictamente a complicaciones de salud que lo obligarán a someterse a una cuarta intervención quirúrgica de alta complejidad.

Penayo Arce expresó que, tras un balance de su gestión —la cual calificó de estar llena de “importantes logros” y obras concretadas gracias al respaldo popular—, se ve en la necesidad institucional y personal de priorizar su recuperación médica. No obstante, enfatizó que el proyecto político no quedará acéfalo ni se detendrá de cara al futuro del distrito.

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El sucesor del consenso

Como respuesta inmediata a esta coyuntura, el jefe comunal informó que se ha resuelto por decisión unánime del Comando Caapucú Avanza, de este distrito, respaldar la postulación al cargo ejecutivo de su hermano, el ingeniero Ramón Penayo Arce.

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Resaltó asimismo que “las personas somos circunstanciales, pero los proyectos que nacen del compromiso con la gente deben continuar”, según reza uno de los fragmentos centrales de la misiva firmada por el intendente.

Penayo Arce garantizó un acompañamiento total, estimado en un “100%”, a la campaña electoral de su hermano Ramón.

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Aguardan decisión del TEI

La confirmación oficial de esta postulación depende de lo que resuelva el Tribunal Electoral Independiente (TEI) partidario para proceder a la inscripción formal.

El posible candidato de la ANR en este municipio fue electo en las últimas internas partidarias para concejal por el cartismo, quedando posicionado en el quinto lugar de la lista.

Ante esta situación en el bloque de concejales colorados, los cuatro primeros candidatos de la nómina declinaron competir por la intendencia y renunciaron a dicha pretensión, quedando Ramón Penayo Arce como la opción elegida, cuya legitimación final queda ahora a cargo del tribunal partidario.