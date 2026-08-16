Concejal liberal pide transparentar transferencias de la Gobernación de Ñeembucú

Durante la última sesión de la Junta Departamental de Ñeembucú, realizada el viernes pasado, el concejal departamental, Edgar Morel (PLRA) presentó un pedido de informe a la administración del gobernador Víctor Hugo Fornerón (ANR) sobre las transferencias efectuadas a la Asociación Progresando Ñeembucú, que, según señaló, recibió millonarios recursos de la Gobernación durante los últimos años.

De acuerdo con lo manifestado por el edil, los fondos habrían sido destinados, entre otros fines, al arreglo de caminos vecinales y a trabajos de infraestructura en plazas, entre otros.

Morel sostuvo que busca conocer el destino y la utilización de los recursos transferidos, ante cuestionamientos relacionados con los resultados de algunas obras ejecutadas.

Mencionó particularmente el trayecto que une la Ruta PY 04 con Yaguarón, Tacuara’i, Punta Diamante y la colonia San Jorge, donde, según afirmó, se realizaron trabajos de terraplenado y colocación de tubos que actualmente no evidencian las mejoras esperadas.

El concejal también solicitó información sobre las transferencias destinadas al Programa Departamental de Acción Social, área que actualmente se encuentra bajo la dirección de la esposa del gobernador, Blásida Chaparro.

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Según se informó, desde esta dependencia se canalizaron recursos para apoyar a emprendedores de Pilar y otros distritos del departamento mediante la entrega de insumos y equipamientos.

Morel cuestionó la falta de información pública detallada sobre la utilización de estos recursos y señaló la necesidad de conocer cuánto dinero fue transferido, quiénes fueron los beneficiarios, con qué finalidad se entregaron los fondos y cuáles fueron los resultados obtenidos.

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La Asociación Progresando Ñeembucú ha sido objeto de cuestionamientos por parte de distintos sectores debido a las sucesivas transferencias recibidas durante los ejercicios fiscales 2024, 2025 y 2026.

El concejal departamental Edgar Morel considera necesario determinar si los recursos públicos transferidos fueron utilizados efectivamente para los fines establecidos.

A tres años de la administración de Víctor Hugo Fornerón (ANR), el pedido de informe vuelve a poner en el centro del debate la transparencia y el control de los recursos públicos de la Gobernación de Ñeembucú.

Desde la oposición sostienen que la ciudadanía tiene derecho a conocer el destino de los fondos y los resultados concretos de los programas financiados con dinero público.

Sin respuesta del gobernador

Intentamos conocer la versión del gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón, pero su teléfono celular, con terminación 198, se encontraba apagado. Dejamos abierta la posibilidad de incorporar su descargo ante los cuestionamientos planteados.

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