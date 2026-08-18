Cuestionan reiterado uso partidario de instituciones públicas en Paraguarí

La difusión de nuevas fotografías de actividades político-partidarias, realizada ayer, martes, por la gobernadora Norma Zárate de Monges (ANR-HC) en la sede de la administración departamental, vuelve a poner bajo cuestionamiento el uso de instituciones públicas en el departamento de Paraguarí.

Los nuevos episodios involucran nuevamente a la Gobernación de Paraguarí y, en Carapeguá, a funcionarios del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS).

En el caso de la Gobernación de Paraguarí, nuevamente la gobernadora Zárate de Monges difundió en las redes sociales imágenes de una actividad denominada de “unidad” entre candidatos a intendentes de distintos distritos.

“El Comando Departamental nos reunimos con los candidatos a intendente de la Lista 1, tanto quienes fueron electos como quienes participaron de esta contienda. Como nuestro partido nos ha encomendado, las diferencias quedan atrás y la unidad nos marca el camino hacia adelante, para seguir trabajando juntos por el bienestar de cada distrito de nuestro departamento. ¡Todos somos 1!”, indica en el texto que acompaña las imágenes.

Uso de la Gobernación con participación de parlamentarios

En una de las fotografías aparecen la gobernadora Zárate de Monges, el senador Ramón Retamozo, el diputado Martín Samaniego, el ministro Juan Carlos Baruja y el diputado Tomás Fidelino Rivas, actual candidato a intendente en Ybycuí, y el jefe de campaña departamental y del Comando Partidario, el exsenador Juan Darío Monges.

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En otras también posaron los candidatos colorados de 17 distritos de los 18 municipios que llegarán unidos para las elecciones de octubre próximo. Los participantes aparecen realizando con el dedo índice el gesto asociado a la Lista 1.

El nuevo episodio genera cuestionamientos debido a que no sería la primera vez que la sede de la Gobernación aparece vinculada a actividades de carácter político-partidario. La Ley 426/1994, Carta Orgánica del Gobierno Departamental, establece en su artículo 6 que el Gobierno Departamental y sus funcionarios no pueden realizar proselitismo político-partidario en la sede de la Administración ni utilizar su autoridad o cargo para fines ajenos a sus funciones.

Además, la Ley Nº 7445/2025, de la Función Pública y del Servicio Civil, establece prohibiciones para los servidores públicos respecto de actividades políticas partidarias y proselitismo dentro de dependencias de las instituciones públicas, así como sobre la utilización del tiempo de la jornada laboral y de recursos institucionales para fines ajenos al servicio público.

“Para tranquilidad de la prensa”

La gobernadora de Paraguarí, Zárate de Monges, dijo que con el encuentro de referentes políticos y candidatos a intendentes por la Lista 1 realizado en la sede de la Gobernación, quizás se transgredió alguna normativa, pero aseguró que, “para tranquilidad de la prensa”, este tipo de situación ya no volverá a ocurrir.

Sin embargo, se ratificó en que no utilizó la estructura del Estado ni el espacio físico de la institución con fines partidarios.

Reconoció que la institución a su cargo no es ninguna seccional colorada, pero intentó justificar el hecho al indicar que el encuentro se realizó fuera del horario laboral, sin utilizar vehículos, funcionarios y recursos institucionales.

Señaló que trabaja más de 18 horas al día para atender los problemas de la zona. Asimismo, dijo que la prensa también debería ocuparse de las cosas buenas que se realizan desde el Gobierno Departamental y no solo atacarla por fotos que sube en sus redes.

Zárate insistió en que recibir personas en la sede de la Gobernación forma parte de sus actividades habituales y que la presencia de dirigentes políticos no implicó, desde su perspectiva, la utilización de la estructura estatal con fines partidarios.

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También en Carapeguá

En Carapeguá también se registró un nuevo episodio que genera cuestionamientos. Tres funcionarios de la Oficina Departamental del Ministerio del Trabajo (MTESS) aparecen en fotografías junto al candidato a intendente por la Lista Nº 1, Moisés Espínola Collar.

Entre los funcionarios identificados están José Acuña, quien además es candidato a concejal por la ANR; Sindulfo Ramón Ayala, titular de la Dirección del Trabajo, y Teodora Figueredo, funcionaria de la dependencia.

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Publicó y luego borró, aunque...

Las fotografías fueron publicadas por el propio candidato a intendente en sus redes sociales. En ellas se observa a los funcionarios posando junto a Espínola Collar y realizando con el dedo índice el gesto utilizado como identificación de la Lista Nº 1.

Pero luego él mismo borró lo que posteó. Sin embargo, las fotos ya circularon en las redes con serios cuestionamientos por utilizar la institución pública para hacer proselitismo.

Sobre esta situación en particular conversamos con el director del Trabajo de este municipio, Sindulfo Ramón Ayala, quien manifestó que efectivamente en horario laboral llegó a la oficina el candidato a la intendencia Espínola Collar y saludó a los funcionarios.

Además, señaló que coincidentemente el funcionario de dicha institución Acuña es candidato a la concejalía de este municipio por la Lista 1 y decidieron salir en la foto.

Sin embargo, negó que hayan hecho la señal con el índice de la mano derecha en alusión a la Lista 1, algunos “hicieron al pelo”, pero las fotografías lo delatan.

Visita del intendentable

Por su parte, el funcionario José Acuña, candidato a concejal por la Lista 1, manifestó que efectivamente se encontraba en su lugar de trabajo, cumpliendo su horario laboral, cuando se hizo presente el candidato a intendente de su movimiento, acompañado de otras personas. En ese contexto, le solicitó tomarse unas fotografías, a lo que accedió, según explicó, como una situación circunstancial.

Acuña mencionó que en ningún momento realizó proselitismo dentro de la institución, ni solicitó votos, realizó convocatorias políticas o utilizó su cargo o los recursos de la institución para hacer campaña.

Indicó que la fotografía posteriormente fue divulgada públicamente y adquirió una interpretación política que, a su criterio, no refleja necesariamente las circunstancias en las que fue tomada. Dijo que él no realizó dicha difusión ni tuvo como finalidad utilizar su lugar de trabajo para hacer propaganda política.

Respecto a la alusión a la Lista 1 en la fotografía, Acuña señaló que no desconoce la imagen, pero consideró importante que sea valorada dentro de su contexto y no como un hecho aislado al que se le atribuya automáticamente una finalidad proselitista.

“Respeto plenamente las normas que regulan la función pública y la obligación de mantener la neutralidad política dentro de las instituciones. Si corresponde realizar alguna aclaración formal, estoy dispuesto a brindarla y a que se analicen objetivamente todos los elementos disponibles”, expresó.