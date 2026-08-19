Alliana adelanta que ya tiene “prácticamente definido” a su candidato a vicepresidente

La expectativa por el precandidato cartista a vicepresidente se va disipando. Pedro Alliana, precandidato a la Presidencia, adelantó este miércoles que ya tiene “prácticamente definido” quién lo acompañará en la fórmula.

Según señaló, el elegido será un hombre. En ese sentido, Alliana mencionó como posibles candidatos al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja; al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre; y al gobernador del Guairá, Cesarito Sosa.

“Entre ellos está el nombre”, confirmó el vicepresidente, al referirse a los tres dirigentes que actualmente aparecen como posibles integrantes de su fórmula.

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Baruja, Latorre y Sosa, los nombres en consideración

Alliana explicó que existen distintas preferencias dentro del oficialismo respecto a quién debería ocupar la candidatura a la Vicepresidencia.

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“Sé que a Cartes le gusta mucho la idea que sea Baruja. Peña me ha dicho que es uno de los que está llevando una importante cartera. Tengo una importante amistad de años con Baruja. Serían Juan Carlos Baruja; Latorre fue un compañero mío; y ayer estuve con un grupo de gobernadores, entre ellos Cesarito Sosa”, añadió.

Nombre se conocería después de las municipales

Pese a que aseguró que la decisión está prácticamente tomada, Alliana señaló que todavía no hará público el nombre de su candidato a vicepresidente.

Según explicó, prevé dar a conocer oficialmente a su compañero de fórmula después de las elecciones municipales previstas para octubre.

“Termina las elecciones y el 5 de octubre estoy viajando a Israel. A mi vuelta, les prometo que voy a estar anunciando”, expresó.

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El vicepresidente también comentó que ayer le entregaron una encuesta en la que se miden los posibles candidatos para acompañarlo en las elecciones de 2028.