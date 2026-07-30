Invisible para Alliana: Latorre festeja el Día de la Amistad con Cartes como consuelo

“Amena reunión con el presidente del Partido, Horacio Cartes y el próximo intendente de Asunción, Camilo Pérez en el día de la amistad. Feliz día de la amistad a todos!!”, publicó Latorre este mediodía tras el encuentro en la residencia de HC.

Latorre, que supuestamente mantiene sus aspiraciones de ser candidato a vicepresidente para el 2028 por HC, se reunió con Cartes el día después de que Alliana encendiera la interna en el cartismo al reafirmar su preferencia por el ministro de la vivienda, Juan Carlos Baruja como su virtual dupla.

El presidente de Diputados intenta mantenerse cercano al poder ya que a inicios de semana, Latorre acompañó al presidente de la República, Santiago Peña a Perú para la asunción como presidenta de Keiko Fujimori y ahora se muestra con Cartes, quién, al igual que Alliana, ha demostrado abierta predilección por Baruja.

“Ministro Baruja, me prohibieron decir lo que quiero y lo que pienso del tema (de la dupla de Alliana), pero... se entiende, ¿verdad?“, había dicho Cartes ya a finales de abril pasado, siendo HC el mismo que ordenó a Alliana asumir la candidatura presidencia por Honor Colorado en medio de una plenaria del movimiento.

Ayer, Alliana también expresó claramente su predilección por Baruja, afirmando que "si es por mí, si yo hoy tengo que tomar una decisión, yo me juego por Juan Carlos (Baruja), yo me juego por él", lo que desató una disputa al interior del cartismo, ya que se había comprometido a esperar para el anuncio hasta después de las municipales del 4 de octubre.

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La virtual designación de Baruja -candidato de los Senadores- y sobre todo el rompimiento del acuerdo de los plazos, generó enojo de una parte de los diputados cartistas -que postularon a Latorre- y de los gobernadores de HC, cuyo candidato a dupla de Alliana es el presidente del Consejo de Gobernadores y jefe departamental de Guairá, César “Cesarito” Sosa.

Para intentar calmar los ánimos tras expresar su preferencia por el ministro de Vivienda, a lo que le derramó más combustible el senador cartista Gustavo Leite al señalar que la dupla de Alliana “será Baruja y punto”, Alliana salió a señalar que supuestamente la decisión aún no estaba tomada y le estiró la oreja a Leite por hablar en su nombre.