Lilian Samaniego ratifica su candidatura presidencial para 2028 y sostiene que “no tiene jefes”

Lilian Samaniego convocó hoy a conferencia de prensa en la Cámara Alta para ratificar su candidatura presidencial del 2028. En cada elección, la legisladora acostumbra a lanzar su postulación a la primera magistratura solo para después volver a buscar la senaduría.

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Sus declaraciones fueron lanzadas tras la difusión de encuestas de opinión sobre candidatos presidenciales colorados y las recientes imputaciones contra exautoridades del IPS, ente en el que su familia cuenta con influencia según sus detractores.

En su alocución, Samaniego sostuvo que sigue siendo candidata presidencial del movimiento Causa Republicana. “¿Saben por qué? Porque yo no tengo jefe”, dijo. “Lilian Samaniego no tiene jefes. Tiene compañeros de causa”, manifestó.

Se jactó de ser la mejor candidata con el “mejor currículum partidario” y subrayó que Paraguay necesita una mujer en la Presidencia porque el país necesita orden, tal como ponen orden las mujeres paraguayas, madres y esposas, en sus hogares.

También se jactó de su reconocimiento entre el electorado y de ser la vocera del “sentimiento de la gente” por lo que dijo que podrá competir en igualdad de condiciones pese a no contar con los fondos y la estructura del cartismo o el abdismo.

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“Yo, en primer lugar, no tengo los recursos del oficialismo. Ni tengo la estructura del movimiento Colorado Añetete que está liderado por un expresidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez. Ni tampoco la de un ex vicepresidente de la República, Hugo Velázquez”, aseveró.

Sostuvo que busca la presidencia por estar preparada para gobernar y por haber sido la presidenta de la ANR durante la llanura y por volver a conducirlo al poder.

Afirmó que durante su gestión “se priorizaba el partido, no los movimientos”. También acusó a Horacio Cartes, titular de la ANR, de haber utilizado el partido “como puesto de comando de Honor Colorado”.

Peña es “números fríos”, dijo Lilian al calificar a cada gobierno

Samaniego también dijo que podía evaluar los gobiernos colorados. Sobre Nicanor Duarte Frutos (2003-08) dijo que “sentó las bases de la economía”; que el de Mario Abdo Benítez (2018-2023) “fue el de las grandes obras, rutas, caminos, que unieron los departamentos” y que el de Santiago Peña (2023-2028), “el del grado de inversión y el atractivo de inversionistas, pero el de los números fríos”. De Horacio Cartes (2013-2018) dijo que “hubo gestión” y que no iba a dejar de reconocer eso.

“¿Pero por qué digo los números fríos? Porque la microeconomía no funciona. El paraguayo no tiene dinero en su bolsillo”, sostuvo al volver a referirse contra el gobierno de Peña.

Prometió que en su gestión tendrá un equipo técnico y que los puntos sensibles serán la educación y la salud. “Para las familias paraguayas, la salud es el 43% del gasto de su bolsillo”, lamentó.

Señaló que en el panorama actual, Horacio Cartes tiene por candidato presidencial a Pedro Alliana; Mario Abdo Benítez respalda a Arnoldo Wiens y que el candidato de Hugo Velázquez es el senador Luis Pettengill.