Valdez vaticina que la oposición conquistará la mitad de las intendencias de Misiones

El diputado liberal por Misiones, Arnaldo Valdez, señaló que el objetivo político de la oposición es alcanzar el 50% de los municipios del departamento y destacó la unidad alcanzada entre los sectores opositores en los diez distritos de Misiones.

Sostuvo que las mediciones internas ubican a candidatos de la Alianza con diferencias de entre 8% y 13% en algunos distritos.

“Nosotros vamos a pelear por retener, recuperar y conquistar un 50% de los municipios del departamento de Misiones”, afirmó el legislador.

Lea más: Partido Colorado busca conquistar los 10 municipios de Misiones, dice diputado

El diputado sostuvo que el candidato de la Alianza, Rubén Jacquet, aventaja al postulante de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Ignacio Segovia, en Santa Rosa, aunque evitó precisar una cifra única debido a que manejan diferentes mediciones.

Indicó que algunos sondeos otorgan una diferencia de 8% y otros de hasta 12% a favor de Jacquet.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En San Patricio, Valdez aseguró que la candidata de la oposición, Adriana Rodríguez, mantiene una ventaja superior al 60%, según las mediciones que maneja su sector.

Proyectan recuperar Santiago

Uno de los distritos donde el diputado aseguró tener mayor confianza es Santiago. Afirmó que el candidato Víctor “Bebacho” Larre se encuentra con una ventaja de entre 12% y 13% sobre el candidato colorado Óscar Cuenca.

“Yo personalmente doy por hecho que se recupera Santiago. Víctor ‘Bebacho’ Larre va a ser el próximo intendente de Santiago, Misiones”, afirmó.

También mencionó a Villa Florida y San Juan Bautista como distritos donde la oposición busca recuperar la administración municipal.

Sobre San Juan Bautista, indicó que Juan Carlos Meza Medina habría iniciado la campaña con una diferencia de aproximadamente 2% a su favor y que, según la última medición realizada por su equipo, actualmente la ventaja supera el 10% frente al candidato colorado José Luis Benítez, quien está buscando el “rekutu” en la capital departamental.

San Ignacio, la “gran sorpresa”

El diputado también destacó el escenario electoral de San Ignacio, donde Eduardo Dejesús encabeza una alianza opositora.

Según Valdez, por primera vez desde el inicio de las elecciones municipales en el periodo democrático, la oposición se presenta unificada en una sola lista para la intendencia y la Junta Municipal en este distrito.

Lea más: Wiens afirma que gobierno de Peña “improvisa” y “prioriza negocios”

Aseguró que las mediciones internas otorgan actualmente una ventaja de entre 9% y 12% a Eduardo Dejesús sobre su adversaria de la ANR, María Gloria Rodríguez.

“San Ignacio es la gran sorpresa”, manifestó el legislador, quien consideró que la elección estará fuertemente polarizada.

“La meta es retener municipios donde actualmente gobierna la oposición, recuperar otros y conquistar administraciones que se encuentran bajo dominio colorado desde hace años”, finalizó el legislador liberal.