Ndaipóri Kyhyje: Prieto dice tener fe y estar con la conciencia tranquila

A un día del inicio del juicio oral y público por el caso conocido como “Tía Chela”, el exintendente de Ciudad del Este y presidenciable Miguel Prieto llegó acompañado de sus seguidores a Caacupé. La larga caravana de vehículos salió desde Ciudad del Este y siguió hasta la capital de Cordillera, desde donde continuará hasta Asunción.

En el transcurso del viaje se sumaron otras personas, por lo que la caravana se extendió por kilómetros. La mayoría viste remeras de la Albirroja y de los vehículos flamean banderas paraguayas.

Con banderas, vehículos y muestras de respaldo, los adherentes de Miguel Prieto se congregaron en la plaza Teniente Fariña de Caacupé para acompañar al dirigente político en la víspera de su comparecencia ante la Justicia.

La actividad reunió a numerosas personas en el emblemático espacio público de la villa serrana. Prieto compartió con sus adherentes antes de trasladarse en caravana por distintos sectores de la ciudad.

El encuentro se produjo en un momento particularmente relevante para el exintendente, ya que mañana, lunes 31 de agosto, a las 08:00, está previsto el inicio del juicio oral y público en el que Prieto y otros 10 acusados deberán enfrentar un proceso por presunta lesión de confianza.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Durante la jornada en Caacupé, Prieto agradeció a los simpatizantes que acudieron a la convocatoria y expresó su confianza de cara al proceso judicial.

“Me presento ante la Justicia con los demás imputados con mucha confianza, con mucha fe y con la conciencia tranquila”, manifestó ante los presentes en la plaza.

El dirigente político había convocado a sus seguidores para compartir la jornada en Caacupé y sentir de cerca el acompañamiento ciudadano antes del inicio del juicio.

Caravana y respaldo

Una importante cantidad de simpatizantes se concentró en la plaza céntrica de la capital de Cordillera y posteriormente acompañó el recorrido por las calles de la Capital Espiritual de la República.

Juicio fue adelantado

El caso que será llevado a juicio es conocido como “Tía Chela” y está relacionado con la presunta adquisición irregular de alimentos durante la pandemia por el COVID-19.

La causa es por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en relación con la adquisición de alimentos durante la pandemia.

El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo el juzgamiento de Prieto decidió adelantar el inicio del juicio oral, que inicialmente estaba previsto para abril de 2027.

A pedido del Ministerio Público, el debate oral fue fijado finalmente para este lunes 31 de agosto, a las 08:00.

El juicio estará a cargo de un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por Ana Rodríguez Brozón, como presidenta, y las magistradas Karina Cáceres y Yolanda Morel.