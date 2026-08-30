Política
30 de agosto de 2026 a la - 13:59

Ndaipóri Kyhyje: Prieto dice tener fe y estar con la conciencia tranquila

Grupo de personas sonrientes en manifestación, algunos con camisetas de colores patrióticos y banderas de Paraguay.
Miguel Prieto participó de un mitin en Caacupé durante una parada de su caravana hacia Asunción.Faustina Agüero

La caravana Ndaipóri Kyhyje del candidato presidencial por el movimiento Yo Creo, Miguel Prieto, llegó este domingo a Caacupé, donde encabezó un mitin en la plaza Teniente Fariña. De cara al juicio que enfrentará mañana, dijo tener fe y estar con la conciencia tranquila.

Por Faustina Agüero

A un día del inicio del juicio oral y público por el caso conocido como “Tía Chela”, el exintendente de Ciudad del Este y presidenciable Miguel Prieto llegó acompañado de sus seguidores a Caacupé. La larga caravana de vehículos salió desde Ciudad del Este y siguió hasta la capital de Cordillera, desde donde continuará hasta Asunción.

En el transcurso del viaje se sumaron otras personas, por lo que la caravana se extendió por kilómetros. La mayoría viste remeras de la Albirroja y de los vehículos flamean banderas paraguayas.

Grupo de personas con camisetas rojas y blancas en ceremonia, algunos escuchando atentamente en un entorno solemne con vitrales.
Miguel Prieto y los principales dirigentes de su partido, como el candidato a intendente de Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica y Valeria Romero, asistieron a una misa en la Basílica de Caacupé.

Con banderas, vehículos y muestras de respaldo, los adherentes de Miguel Prieto se congregaron en la plaza Teniente Fariña de Caacupé para acompañar al dirigente político en la víspera de su comparecencia ante la Justicia.

La actividad reunió a numerosas personas en el emblemático espacio público de la villa serrana. Prieto compartió con sus adherentes antes de trasladarse en caravana por distintos sectores de la ciudad.

El encuentro se produjo en un momento particularmente relevante para el exintendente, ya que mañana, lunes 31 de agosto, a las 08:00, está previsto el inicio del juicio oral y público en el que Prieto y otros 10 acusados deberán enfrentar un proceso por presunta lesión de confianza.

Caravana festiva con vehículos decorados y banderas en carretera, sugiriendo participación de seguidores de Prieto.
Una caravana que se extiende por kilómetros acompaña a Miguel Prieto hacia Asunción.

Durante la jornada en Caacupé, Prieto agradeció a los simpatizantes que acudieron a la convocatoria y expresó su confianza de cara al proceso judicial.

“Me presento ante la Justicia con los demás imputados con mucha confianza, con mucha fe y con la conciencia tranquila”, manifestó ante los presentes en la plaza.

Grupo de personas con camisetas a rayas rojas y blancas, un hombre cubierto con una bandera paraguaya, observa un gran cartel de campaña.
Miguel Prieto reunió a sus adherentes en la plaza Teniente Fariña de Caacupé.

El dirigente político había convocado a sus seguidores para compartir la jornada en Caacupé y sentir de cerca el acompañamiento ciudadano antes del inicio del juicio.

Caravana y respaldo

Una importante cantidad de simpatizantes se concentró en la plaza céntrica de la capital de Cordillera y posteriormente acompañó el recorrido por las calles de la Capital Espiritual de la República.

Juicio fue adelantado

El caso que será llevado a juicio es conocido como “Tía Chela” y está relacionado con la presunta adquisición irregular de alimentos durante la pandemia por el COVID-19.

La causa es por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza, en relación con la adquisición de alimentos durante la pandemia.

Multitud de personas con camisetas rojas y blancas, conversan y sostienen banderas en ambiente festivo durante el evento de Prieto.
Miguel Prieto convocó a sus seguidores en la plaza céntrica de Caacupé.

El Tribunal de Sentencia que tendrá a su cargo el juzgamiento de Prieto decidió adelantar el inicio del juicio oral, que inicialmente estaba previsto para abril de 2027.

A pedido del Ministerio Público, el debate oral fue fijado finalmente para este lunes 31 de agosto, a las 08:00.

El juicio estará a cargo de un Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por Ana Rodríguez Brozón, como presidenta, y las magistradas Karina Cáceres y Yolanda Morel.