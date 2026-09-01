La Colmena: se va el intendente y deja a funcionarios sin cobrar sus salarios

Los 40 trabajadores de la Municipalidad de La Colmena, departamento de Paraguarí denunciaron que llevan hasta cuatro meses sin cobrar sus salarios y cuestionaron la falta de respuesta del intendente Sergio Galeano (ANR) y de la Junta Municipal.

Entre los afectados se encuentran trabajadores de aseo urbano, operarios de maquinaria, los que trabajan en recolección de residuos, matadero, vertedero y tractoristas. Algunos contratos ya fenecieron y tampoco recibieron información sobre su continuidad.

La trabajadora de Aseo Urbano, Elva Cabañas, manifestó que la situación es insostenible, ya que los funcionarios tienen familias que mantener y algunos ya no cuentan con dinero para comprar alimentos.

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Señaló que presentaron una nota a las autoridades y advirtió que dejarán de trabajar hasta que se regularice el pago. También cuestionó a la Junta Municipal porque dejan las sesiones sin quórum para no tratar el reclamo.

Promesa de pago

Elva Cabañas mencionó que el secretario general de la Comuna, Juan Carlos Martínez, a través de mensajería de texto informó que supuestamente el próximo jueves se concretaría el pago, pero los trabajadores dijeron que ya no confían en los anuncios debido a anteriores promesas incumplidas.

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Los funcionarios estiman que la Municipalidad adeuda más de G. 100 millones en salarios a los trabajadores. A los concejales se les debería por dieta y gastos de representación ascendería a G. 50 millones.

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Intentamos obtener la versión del presidente de la Junta Municipal, Diego Morel (ANR), para conocer por qué no sesionan para tratar el problema de los operarios, pero no respondió nuestras llamadas telefónicas.

El intendente Sergio Galeano (ANR) explicó que la falta de pago a los funcionarios y a concejales se debe a retrasos en las transferencias estatales. Adelantó que algunos contratos no serían renovados, mientras los trabajadores exigen el cumplimiento de sus obligaciones salariales.

El intendente dijo que en los últimos meses los ingresos corrientes no alcanzan para cubrir los salarios. Además, para recibir las transferencias, se puso al día con el pago en la Caja de Jubilaciones, OPACI y el 15 por ciento a la Gobernación en concepto de impuesto inmobiliario, según explicó.

Finalmente, indicó que si esta semana reciben la transferencia, el viernes estarían realizando el pago a un sector de los funcionarios y a los concejales.