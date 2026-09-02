¿Dónde voto en las Elecciones Municipales?: mirá el Registro Cívico Permanente

El padrón incluye todas las inscripciones y actualizaciones que fueron realizadas hasta el 30 de diciembre de 2025.
Cómo consultar el padrón en el RCP
Para verificar dónde te toca votar de manera rápida y sencilla:
- Hacé clic en el botón “Consultar mi lugar de votación”.
- Escribí tu número de cédula.
- Seleccioná tu fecha de nacimiento (día, mes y año).
- Hacé clic en el botón Buscar.
Documento habilitado para votar
Para ejercer el derecho al voto, el elector debe presentar el documento requerido según la normativa:
- Documento válido: Cédula de identidad física, tanto vigente como vencida.
- Documentos no válidos: La contraseña del trámite de cédula y la identidad electrónica no son válidas para votar.
- Aclaración sobre el exterior: En las Elecciones Municipales no votan los residentes en el exterior (la modalidad en el extranjero con cédula física o pasaporte aplica exclusivamente para elecciones nacionales o internas/partidarias).
¿Qué se elige en las Elecciones Municipales 2026?
El domingo 4 de octubre, los electores de todo el país acudirán a las urnas para elegir a las autoridades locales que ejercerán sus funciones durante un periodo de 5 años:
- Intendente Municipal: Encargado de la administración general del municipio.
- Miembros de la Junta Municipal: Órgano normativo, deliberante y de control comunal.
En total, ciudadanos de 263 municipios en todo el territorio nacional elegirán a sus respectivas autoridades locales.
¿Cómo se integran las Juntas Municipales?
De acuerdo con el Artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/2010, el número de concejales varía según la categoría de cada municipio:
- Asunción: 24 miembros titulares y 24 miembros suplentes.
- Capitales departamentales y municipios de primer y segundo grupo: 12 miembros titulares y 12 miembros suplentes.
- Municipios de tercer y cuarto grupo: 9 miembros titulares y 9 miembros suplentes.