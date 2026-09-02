¿Dónde voto en las Elecciones Municipales?: mirá el Registro Cívico Permanente

El padrón incluye todas las inscripciones y actualizaciones que fueron realizadas hasta el 30 de diciembre de 2025.

Cómo consultar el padrón en el RCP

Para verificar dónde te toca votar de manera rápida y sencilla:

Hacé clic en el botón “Consultar mi lugar de votación”. Escribí tu número de cédula. Seleccioná tu fecha de nacimiento (día, mes y año). Hacé clic en el botón Buscar.

Documento habilitado para votar

Para ejercer el derecho al voto, el elector debe presentar el documento requerido según la normativa:

Documento válido: Cédula de identidad física , tanto vigente como vencida.

Documentos no válidos: La contraseña del trámite de cédula y la identidad electrónica no son válidas para votar.

Aclaración sobre el exterior: En las Elecciones Municipales no votan los residentes en el exterior (la modalidad en el extranjero con cédula física o pasaporte aplica exclusivamente para elecciones nacionales o internas/partidarias).

¿Qué se elige en las Elecciones Municipales 2026?

El domingo 4 de octubre, los electores de todo el país acudirán a las urnas para elegir a las autoridades locales que ejercerán sus funciones durante un periodo de 5 años:

Intendente Municipal: Encargado de la administración general del municipio.

Miembros de la Junta Municipal: Órgano normativo, deliberante y de control comunal.

En total, ciudadanos de 263 municipios en todo el territorio nacional elegirán a sus respectivas autoridades locales.

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¿Cómo se integran las Juntas Municipales?

De acuerdo con el Artículo 24 de la Ley Orgánica Municipal Nº 3966/2010, el número de concejales varía según la categoría de cada municipio: