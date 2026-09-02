Raúl Latorre busca sancionar ausencias de diputados: el tema vuelve a la agenda

Tras la reunión de mesa directiva de la Cámara de Diputados, el líder de la bancada de Colorado Añeteté, Daniel Centurión afirmó que se volvió a abordar el tema de las ausencias masivas los días de sesiones y que el presidente de la Cámara Baja, el cartista Raúl Latorre, tal como prometió hace casi un mes, ahora si instruyó a funcionarios a su cargo redactar una propuesta de modificación del Reglamento interno de la Cámara Baja.

“Es una preocupación por la imagen que está proyectando la Cámara de Diputados, y dio instrucciones precisas el presidente Raúl Latorre, y hay ya un equipo de técnicos trabajando en plantear una propuesta concreta para que se haga efectiva la sanción, y donde más va a doler va a ser en una sanción pecuniaria: tocar el bolsillo de los colegas”, dijo Centurión.

Esa misma promesa ya la había hecho Latorre el 11 de agosto pasado, y ahora casi un mes después, se vuelve a refritar. La propuesta concreta es endurecer los requisitos para justificar las ausencias, ya que actualmente basta con una llamada y hasta de manera posterior, donde un legislador diga que no podrá o pudo asistir a la sesión, para que se le admita como válido el justificativo.

Esto hace que sea imposible que se aplique el castigo de descuento de la dieta, a diferencia de cómo ocurre con cualquier trabajador “común”, que si falta a su trabajo sin justificativo médico u otro válido, no le pagan el día no trabajado.

Para colmo, en caso de Diputados, el descuento eventualmente se puede aplicar recién tras acumularse tres ausencias injustificadas consecutivas o cinco alternadas.

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El régimen laboral de los legisladores es extremadamente privilegiado, ya que además de estar obligados a asistir solo una vez por semana a las sesiones ordinarias de los martes, tienen la posibilidad de participar en las reuniones de comisiones de forma virtual.

Pero, sobre todo, los mismos poseen una dieta y gastos de representación que los llevan a cobrar al mes G. 37.900.000.

“Creo que el reglamento actual habla de un descuento de G. 300.000 por llegada tardía y G. 600.000 por ausencia. Creo que eso se va a aumentar y, repito, se va a hacer que en la práctica se pueda realizar esas sanciones, porque el argumento es de que hoy es impracticable esa sanción”, sostuvo Centurión.