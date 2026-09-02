Política
02 de septiembre de 2026 a la - 18:23

Raúl Latorre busca sancionar ausencias de diputados: el tema vuelve a la agenda

Latorre Martínez en traje conversando mientras Centurión González y Meza lo observan. Fondo con banderas de Paraguay y documentos sobre la mesa.
Reunión de mesa directiva de la Cámara de Diputados de la fecha.Cämara de Diputados

Ayer de vuelta la rabonería imperó en Cámara de Diputados donde no hubo quórum para la sesión ordinaria, y en la extraordinaria posterior sólo se trató el copamiento cartista en Contraloría. Así como en innumerables de veces, esta mañana en mesa directiva se volvió a prometer cambiar el reglamento imponer castigos efectivos a los raboneros e incluso aumentar el monto de descuentos de sus millonarias dietas.

Por ABC Color

Tras la reunión de mesa directiva de la Cámara de Diputados, el líder de la bancada de Colorado Añeteté, Daniel Centurión afirmó que se volvió a abordar el tema de las ausencias masivas los días de sesiones y que el presidente de la Cámara Baja, el cartista Raúl Latorre, tal como prometió hace casi un mes, ahora si instruyó a funcionarios a su cargo redactar una propuesta de modificación del Reglamento interno de la Cámara Baja.

“Es una preocupación por la imagen que está proyectando la Cámara de Diputados, y dio instrucciones precisas el presidente Raúl Latorre, y hay ya un equipo de técnicos trabajando en plantear una propuesta concreta para que se haga efectiva la sanción, y donde más va a doler va a ser en una sanción pecuniaria: tocar el bolsillo de los colegas”, dijo Centurión.

Esa misma promesa ya la había hecho Latorre el 11 de agosto pasado, y ahora casi un mes después, se vuelve a refritar. La propuesta concreta es endurecer los requisitos para justificar las ausencias, ya que actualmente basta con una llamada y hasta de manera posterior, donde un legislador diga que no podrá o pudo asistir a la sesión, para que se le admita como válido el justificativo.

Esto hace que sea imposible que se aplique el castigo de descuento de la dieta, a diferencia de cómo ocurre con cualquier trabajador “común”, que si falta a su trabajo sin justificativo médico u otro válido, no le pagan el día no trabajado.

Para colmo, en caso de Diputados, el descuento eventualmente se puede aplicar recién tras acumularse tres ausencias injustificadas consecutivas o cinco alternadas.

El régimen laboral de los legisladores es extremadamente privilegiado, ya que además de estar obligados a asistir solo una vez por semana a las sesiones ordinarias de los martes, tienen la posibilidad de participar en las reuniones de comisiones de forma virtual.

Pero, sobre todo, los mismos poseen una dieta y gastos de representación que los llevan a cobrar al mes G. 37.900.000.

“Creo que el reglamento actual habla de un descuento de G. 300.000 por llegada tardía y G. 600.000 por ausencia. Creo que eso se va a aumentar y, repito, se va a hacer que en la práctica se pueda realizar esas sanciones, porque el argumento es de que hoy es impracticable esa sanción”, sostuvo Centurión.