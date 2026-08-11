El “duro castigo” que planteará Latorre contra los raboneros, emulando a los trabajadores asalariados

Con legisladores que tienen hasta 82% de inasistencia en las votaciones y con sesiones semanales que no pueden arrancar o culminar el orden del día por falta de quórum en Cámara de Diputados, el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre (ANR, HC) justificó la no aplicación de los descuentos de salario diciendo que su reglamento es muy laxo y premisivo, y por ello planteará reformas para aplicar un castigo efectivo.

“Hoy por hoy, te hago corta. Vos (legislador) decís: no pude asistir y con eso está justificado. Eso no está bien y tiene que cambiar”, sostuvo Latorre.

A un trabajador promedio del sector privado, si uno falta a su puesto sin una justificación válida, tales como un certificado de salud, permiso por duelo, etc., se le descuenta el día del salario, lo cual no ocurre con los legisladores, que, a diferencia de un asalariado mínimo, tienen una millonaria dieta y gasto de representación que asciende a G. 37.900.000 al mes.

Latorre plantea endurecer el reglamento

Ante esto, Latorre planteó un “duro castigo” que propondrá mañana en la reunión de Mesa Directiva y será que los legisladores deban justificar sus inasistencias, los días de sesiones, así como lo hacen todos los trabajadores que no pueden acudir a sus puestos.

“Vamos a estar adecuando, básicamente a las exigencias que tienen todos los paraguayos cuando no pueden ir a trabajar, por ejemplo, el certificado médico, cuestiones similares”, sostuvo Latorre.

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Reconoció que “si los compatriotas se despiertan todos los días de madrugada a subirse a un colectivo en pésimas condiciones de transporte público, (...) lo mínimo que pueden hacer los parlamentarios es venir a trabajar los días que se les asignan”.

Según dijo, dicha reforma le permitirá a él u otro presidente aplicar la sanción real, que serían los descuentos de salarios. El reglamento actual establece que solo se le puede tocar el bolsillo al legislador a partir de acumular 3 ausencias injustificadas consecutivas y 5 alternadas.

“Finalmente, la herramienta que existe es el descuento, pero para poder proceder con un descuento, nosotros tenemos que tener una habilitación reglamentaria, o sea, no tiene que estar justificada su ausencia. Y hoy es demasiado fácil justificar”, insistió.

Latorre pide mayor “esfuerzo” ante nueva raboneada

Hoy, de vuelta, la Cámara Baja no logró el quórum mínimo para su sesión ordinaria, incluso pasada la media hora de tolerancia, por lo que tuvieron que convocar a una extraordinaria para intentar tratar los 23 puntos del orden del día.

“Quiero aprovechar este espacio para recordar esta situación: que el control de quórum lo hacemos ya a las 9:30 de la mañana de conformidad con los reglamentos, que por reglamento también está establecido en el artículo 24 que la asistencia debe ser publicada”, dijo Latorre.

Una vez más, en tono casi de imploración más que de imposición, el presidente de la Cámara apeló a sus colegas, diciendo: “quiero pedirles este esfuerzo de que podamos venir media hora antes, porque 9:30 es el límite de tiempo y estamos alcanzando quórum poco antes de las 10:00″.