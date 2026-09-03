Enrique Berni lanza su campaña para la reelección en el Consejo de la Magistratura

En un concurrido acto que congregó a un importante número de abogados y dirigentes gremiales provenientes de la Capital, el departamento Central y diversos puntos del interior del país, este miércoles se llevó a cabo la inauguración oficial del Puesto de Comando Central del Doctor Enrique Berni, candidato a la reelección como miembro titular del Consejo de la Magistratura.

El nuevo local partidario, ubicado sobre la avenida General Santos casi España, funcionará como el epicentro operativo y político de la chapa integradora que también postula al Doctor Wilson Salas como candidato suplente número uno.

Durante la jornada, Berni destacó que la apertura de la sede simboliza la consolidación de un equipo enfocado en dar continuidad al trabajo constante de articulación gremial.

“Durante estos meses fuimos conversando, recorriendo, escuchando y sumando voluntades. Hoy damos un paso decisivo para reconocernos como parte de un mismo equipo y de una misma construcción que representa la voz del profesional del derecho”, enfatizó ante el auditorio.

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Bajo el lema de campaña “La confianza gana”, el postulante instó a los presentes a convertirse en agentes activos del proceso electoral y no en meros espectadores.

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Explicó que el objetivo va más allá de renovar una banca, enfocándose en construir una gestión accesible y defensora del gremio judicial. “Queremos una representación que escuche, que gestione, que responda y que haga valer la voz de los abogados”, aseveró.