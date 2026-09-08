¿Dónde estás, papá?: familia de Oscar Denis busca respuestas tras 6 años de su secuestro

Silvana, Beatriz y Lorena Denis, las tres hijas del exvicepresidente de la República, Oscar Denis, secuestrado en septiembre de 2020, colocaron placas de recordación del ganadero en el mismo punto de donde fue llevado por sus captores, en el interior de la Estancia Tranquerita, ubicada en el distrito de Bella Vista Norte, en el departamento de Amambay.

Este miércoles se cumplirán seis años desde el secuestro del político liberal y ganadero Óscar Denis. Fue raptado por miembros del grupo armado autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el departamento de Concepción el 9 de septiembre de 2020.

El objetivo del memorial instalado en el lugar de donde fue llevado el político y ganadero liberal es mantener viva la memoria y la búsqueda. La consigna es “Encontremos a los tres”, en referencia a Oscar Denis, el suboficial de la Policía Nacional, Edelio Morínigo (2014) y el ganadero Félix Urbieta (2016), los tres secuestrados por el grupo criminal.

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A pesar de promesas hechas por los gobiernos del expresidente Mario Abdo Benítez y el actual, Santiago Peña, las autoridades no han sido capaces de dar novedades a la familia Denis sobre el destino del político liberal y ganadero concepcionero.

Conferencia de prensa el miércoles

Lorena Denis, el lunes, en comunicación con ABC Cardinal, anunció que mañana, miércoles, su familia hará una conferencia de prensa –exactamente a las 9:09, en referencia a la fecha del secuestro– en la que apelarán por información y empatía no al Gobierno, sino a “ese paraguayo que pueda saber algo”.

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“Seguiremos buscando a papá”

Beatriz Denis dijo que tanto ella como sus hermanas están decididas a insistir en la búsqueda de su papá. “Seguiremos insistiendo hasta encontrarlo”, expresó.

Piden priorizar la búsqueda de los secuestrados

En otro momento, Beatriz Denis dijo que no ve que la búsqueda de su padre y de los otros dos secuestrados, Edelio Morínigo y Félix Urbieta, sea prioridad para el Gobierno.

“Queremos que su búsqueda sea prioridad, eso pedimos a las autoridades”, expresó.