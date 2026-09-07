A seis años del secuestro, Lorena Denis renueva el pedido de justicia y recuerda a Óscar Denis

A pocos días de cumplirse seis años del secuestro de Óscar Denis, ocurrido el 9 de septiembre de 2020 en manos del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), su hija Lorena Denis rompió el silencio con un desgarrador y firme reclamo dirigido tanto al Gobierno como a la ciudadanía.

A través de un comunicado oficial y un mensaje reflexivo, la familia reiteró que, tras un lustro y medio de incertidumbre, continúan sin respuestas ni información oficial que permita dar con su paradero.

“Aprendí a dormir solo lo necesario para seguir en pie, porque para mi familia y para mí el tiempo se detuvo”, expresó Lorena en un tramo de su mensaje, recordando que la desaparición de un ser querido arranca la tranquilidad, la paz y los proyectos de todo su entorno.

Asimismo, extendió su solidaridad y reclamo hacia los allegados de Edelio Morínigo y Félix Urbieta, queriendo evitar que el paso del tiempo convierta estos casos en un olvido institucional.

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En su interpelación directa a las autoridades, cuestionó la falta de resultados concretos: “¿Cuánto buscarían a tres paraguayos de bien que dieron todo por este país y fueron secuestrados por un grupo conocido e identificado de delincuentes? Les recuerdo que tienen la responsabilidad, el deber y las herramientas para hacerlo".

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Asimismo, apeló a la solidaridad y valentía de la sociedad civil para romper el pacto de silencio. Pidió que cualquier persona que posea un dato o información relevante se acerque a compartirlo, subrayando que cada pista es fundamental para mantener viva la búsqueda de la verdad.

Actividades de conmemoración en Concepción

Para mantener vigente el reclamo y honrar la memoria de su padre, la familia Denis llevará adelante dos convocatorias abiertas en el departamento de Concepción:

Martes 8 de septiembre a las 09:09: Se realizará un memorial en el sitio exacto del secuestro, en la Estancia Tranquerita, ubicada en la zona de Bella Vista.

Miércoles 9 de septiembre a las 09:09: Se llevará a cabo una conferencia de prensa en la residencia de la familia Denis, situada sobre la avenida Nuestra Señora de la Concepción casi Julio de Otaño, en la ciudad de Concepción.

El pedido final de la familia resuena como una premisa inquebrantable para la sociedad paraguaya: “Mientras una familia siga esperando a un ser querido, Paraguay no puede dejar de buscar”.